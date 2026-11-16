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Liiv filmist "Sa võid näha kõike": hakkad kahtlema, kas see on päris elu

Film
"Sa võid näha kõike" Autor/allikas: Landmark Media / Alamy / Scanpix
Film

Pimedate Ööde filmifestivali kõrval toimub huvitavat ka kodumaises kinolevis. Möödunud nädalal jõudis kinodesse dokumentaal "Sa võid näha kõike", mida on viimased paar kuud saatnud rahvusvaheliselt kiidukoor.

Dokumentaalfilm jälgib 2000. aastate alguses loodud ettevõtte Theranos asutajat Elisabeth Holmesi, kelle uuenduslik tehnoloogia, et vereanalüüse saaks teha vaid näpuotsast võetud proovidest, osutus pettuseks ning selle eest mõisteti Holmes ka 2023. aastal 11 aastaks vangi. Kuu enne trellide taha minekut lubas ta aga võttegrupp enda koju, kus dokumentalist Nathan Fielder on ise ka korduvalt ekraanil.

"Ta paneb endast kaadrisse, mis ei ole iseeneest uus asi, aga ta paneb end kaadrisse nii, et tal ei ole seal funktsiooni, ta ei tee sealt mitte midagi, ta on justkui üle, mis tekitab samamoodi võõristusefekti," rääkis filmiajakirjanik Tristan Priimägi.

Paar aastat hiljem läksid dokumentalistid sama materjali juurde tagasi, et uurida uut iduettevõtet, kus trellide taga istuv Holmes ja tema elukaaslane Billy üritavad jätkata vereanalüüside uuendamist. Film võtab sel hetkel appi ka taaslavastused, Holmesi kehastab teda varem ka telesarjas "The Dropout" mänginud Amanda Seyfried ning filmi laiemaks küsimuseks saab tõde kui selline.

"Kas see, mida me ekraanil näeme, on päriselu, sa hakkad selles kahtlema. Üldistusaste on see, et kas see, et me seisame raadiomaja ees, on tegelik elu või ei ole. Tegelikult ei ole, sest sa tõid kaamera siia ja me räägime," märkis dokumentalist Urmas Eero Liiv.

Septembris esmakordselt publiku ette jõudnud dokfilmist on lühikese saanud aasta enimräägitud teos, mis on kogunud rahvusvaheliselt kinolevis üle 90 miljoni dollari, mitmetel filmiplatvormidel on see läbi aegade kõrgeimate punktidega linateos ning valdkonna spetsialistid julgevad sellele ennustada isegi parima filmi Oscarit.

"Me elame maailmas, kus me ei suuda tõde valest eristada. Ameerika on põhimõtteliselt alternatiivsete faktide kodumaa ja kokkuvõttes ongi Elisabeth Holmesi vaadates tunne, et kas see üldse oluline on, mis tõde on või olulisem on hoopis see lugu, mida meile jutustatakse, muinasjutt, mille ta paneb meid uskuda," lisas Priimägi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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