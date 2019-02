Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil selgusid parimad õpilas- ja tudengifilmid

Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil saavutas Tallinna ülikooli tudengite teos "Omakohus" tudengifilmide seas kindla võidu. Seitsmest žüriiliikmest andis talle esikoha kuus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Maksimumpunktid, viis punkti läksid minu poolt filmile "Omakohus", kus tegelikult oli kõik professionaalne - nii teostus, idee, Peet Vallaku novell. See kõik sobis omavahel ja oli täiesti nauditav. Võiks öelda, et peaaegu professionaalne film," kommenteeris žürii liige Reet Weidebaum.

Üht kahest peaosalisest mängis võidufilmis Üllar Saaremäe.

"Me olime tegelikult kõik väga üllatunud, et ta oli nõus. Ta ise ütles ka seda, et ta ei oodanud üldse midagi sellist, mis lõpuks tuli, et ta arvas, et on mingi tudengifilm, kolm-neli päeva, käime jateeme ära," rääkis filmi "Omakohus" produtsent Mirjam Korsten.

Õpilaskategoorias oli esikohaheitlus tasavägisem, kuid lõpuks kerkis teistest kõrgemale Anita Kremmi ja Alesja Suzdaltseva ühistöö "Harjumus", mille puhul toodi esile filmi terviklikkust.

"Just stsenaariumi osas, kuna vaadates paljusid noortefilme, ei ole nad niimoodi lõpuni tehtud, kuigi nad on väga hästi teostatud, väga ilusa kvaliteediga, aga ikka alati loodad, et enda lugu on kõige parem. Ja niimoodi peabki arvama alati," ütles Anita Kremm.

"Suurepärane stsenaarium, suurepärane režissuur, montaaž, operaatoritöö. Täiuslik komplekt. Väga hea peaosalise leid, esimene koht," rääkis žürii liige Pille Rünk.

Selle sajandi algusest Rakvere gümnaasiumis toimuva noortelt noortele tehtava filmifestivali korraldajad loevadki üheks oma tugevuseks traditsioone.

"Teised noorte filmifestivalid ei ole nii kaua olnud ja ei ole nii suureks läinud. Meil on üle Eesti ja nüüd läks ta juba ka rahvusvaheliseks - meile tuli ka välismaalt filme," selgitas festivali kunstiline juht Robin Täpp.

Kokku laekus sel aastal Rakvere gümnaasiumi filmifestivalile üle 30 töö.

Võitjad:

ÕPILASKATEGOORIA

I koht "Harjumus", Anita Kremm ja Alesja Suzdaltseva

II koht "Teisel pool merd", Alexandra Pärn

TUDENGIKATEGOORIA

I koht "Omakohus", German Golub

II koht "Three lads, three buns", Ardi Raamets

PUBLIKULEMMIK

"Harjumus", Anita Kremm ja Alesja Suzdaltseva

PARIM MEESNÄITLEJA

Pjotr Perlmutter, "Harjumus"

PARIM NAISNÄITLEJA

Maarja Tammemägi, "Robini kepp"

PARIM STSENAARIUM

Matiias Viiking Ojaveski, "Omakohus"

PARIM OPERAATOR

Juss Saska, "Omakohus"

CORNY ERIPREEMIA

Isabel Agnes Lukk, "Nähtamatu"

KLAAR ERIPREEMIA

Norman Saar, "Norge"

JANDIPUNT ERIPREEMIAD

"Harjumus", Anita Kremm ja Alesja Suzdaltseva ning "Omakohus", German Golub