Pilveooperi stsenarist Liina Keevallik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et aegade algusest on pilved olnud inimfantaasia kõige viljakam põld ja kõik, millest me aru ei saa, projitseeritakse taevasse. "On need inglid, mütoloogilised tegelased või jumalad, siis nad on alati olnud taevas ja veidral kombel tänapäeval me pole jällegi leidnud midagi paremat kui pilved," selgitas ta.

Keevalliku sõnul tegeleb ta pilvedega, sest meie ümber on tänapäeval liiga palju teravat pilti. "Telefonidest kõikvõimalike ekraanideni on rohkem piksleid kui päris elus ja seetõttu pilved rahustavad seda ja tasakaalustavad oma uduga seda infoküllasust," selgitas ta.

Personaalpilvedesse salvestatud infohulk on sama kontrollimatu nagu ilm ise. "Ta on natuke ohudraama selles osas, et ta räägib hästi lihtsustatult, kui ebaturvalised kohad need pilved on. Ta on jälle üks katse nendest aru saada, nendest udukogudest, nendest loperdistest," lausus Keevallik.

"Pilveooperi" kaasautor on prantsuse muusik Christina Batman, kes on laval koos Liina Vahtriku, Siim Tõniste ja Lauri Saatpaluga. Lavastust mängitakse Vaba Lava teatrisaalis alates kolmapäevast.