Moskva kaasaegse kunsti muuseumis avati Jaan Toomiku ülevaatenäitus

Lähikuul tuletab Moskva kaasaegse kunsti muuseum meelde kinosaali, sest just videoteosed moodustavad Jaan Toomiku näituse lõviosa.

Näituse üks tähtsamatest eksponaatidest on video "Kajakad", mis räägib inimese unenäost – hirmust, abitusest, aga samuti talitsematust soovist maailmaga suhelda.

Näituse pealkiri "Minu lõpus on minu algus, minu alguses on minu lõpp" peegeldab Toomiku loomingu omapära.

"Jaanil on suurepärane omadus: ühest küljest ta on väga järjekindel, ta on endale truu, teisest küljest aga ta kogu aeg muutub, saab teistsuguseks. Ta kogu aeg kasutab uusi vahendeid, uut meediat. Praegu teeb ta filme, aga samal ajal ka maale," ütles Jaan Toomiku näituse kuraator Viktor Miziano "Aktuaalsele kaamerale".

"See on suur kunst, mida inimesed peavad tundma ja nägema. Meie jaoks see on suur rõõm. Me teeme seda, et uus põlvkond, uued tudengid, uued kunstnikud õpiksid, vaataksid, ja et see kunst jääks ajalukku," sõnas Moskva kaasaegse kunsti muuseumi tegevdirektor Vassili Tsereteli.

Näitus võttis enda alla peaaegu kõik muuseumi saalid. Lisaks videole on väljas ka installatsioonid, maalid ja fotod, mis on tehtud viimase kahekümne aasta jooksul.

"Ma arvan, et tema jaoks see on väga tähtis näitus, ta nagu võtab midagi kokku. Ja siis tuleb tal vaba ruum uue läbimurde, uue kunsti jaoks – ta on selleks juba valmis," märkis kunstnik Vladimir Dubossarski.

"Eks kunstnik peabki kogu aeg nagu viimase välja panema tegelikult, suhtuma oma loomingusse või üksikusse teosese nii, nagu see oleks tema viimane teos. Mul on nüüd nagu võimalik unustada teatud asjad oma loomingust, teatud stereotüübid, et edasi minna," ütles Toomik ise.

Näitus on avatud 24. märtsini.