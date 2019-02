Draamateatris esietendub Toompere lavastatud "Armastus Krimmis"

"Armastus Krimmis" on Poola absurdikirjaniku panoraamne vaade oma kodumaa müstilisele naabrile, Venemaale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See jutustab meie naabrist, meie Venemaast, kelle ajalugu on peaaegu identne meie enda omaga. Läbi selle me hakkame tajuma müütilisi allusioone. Ma teen seda lugu sellepärast, et me peame oma naabrit tundma. Peame igaks juhuks olema kõigeks valmis. Siin on päris palju mõtlemisainet, aga ta on päris lõbus ja tore ka," ütles lavastaja Hendrik Toompere.

Kolmest perioodist esimene on nii-öelda Tšehhovi aeg, kus maailm on veel ilus. "Tegeletakse selliste asjadega, mis on inimestele kõige meeldivamad. Kes armastab keda, kas ma leian vastu armastuse või ei leia. See on nagu Tšehhovi aeg," selgitas ta.

Teine periood on nõukogude aeg, mis muutub lavastaja hinnangul tragöödiaks. Kaasaeg on kujutatud aga sellisena, kus enam ükski reegel ei kehti. "See ongi üks kõige põhilisem asi, kuidas ajastud muutuvad meie ümber. Ma tajun näiteks praegusel ajal Lenini tagasitulekut ja sellepärast ma siin Leninina laval olengi," lausus Toompere.