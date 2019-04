"Võltspuhkaja" osutab, et inimesed peavad olema pidevalt kättesaadavad

Sigrid Viiri soolonäituse keskmes on hägustunud töö ja puhkuse piirid. Näituse nimi tuleb Roland Barthesi esseest "Kirjanik puhkusel" (1954), kus ta käsitleb kirjanikke kodanluse silmis justkui võltstöötajatena – ja seega saavad nad olla ka ainult võltspuhkajad, keda tähelepanelik pilk tabab raamatut lugemas ka rannas suvitades. Teadmistepõhises majanduses on töö ja vaba aja vaheline piiritõmbamine muutunud üha keerukamaks, loovusest on saanud mitte ainult kultuuritöö lahutamatu osa ning enda töö- või erialasest elust korrakski välja lülitamine nõuab teadlikku pingutust. Piltlikult öeldes ei tihka raamatut käest panna enam mitte keegi.

Kaasaja töökultuur eeldab, et inimesed on pidevalt kättesaadavad ning kui neil ongi vaba aega, siis teevad nad molutamise asemel midagi asjalikku, kasvõi harivad end juurde. Nii kulubki vaba aeg märkamatult tööks valmistumisele, töötamisele, töö otsimisele, töö peale mõtlemisele ja selle üle muretsemisele. Piire puhkuse ja töö vahel hägustavad veel ka kontorite üha hubasemaks muutunud sisekujundused ning kodukontorite levimine. Lahedamat atmosfääri toetavad veelgi uued mängulised ametinimetused, mille väljamõtlemist harjutas ka näituse meeskond, kuid kas selline vabadus on töötegijat jõustav või pigem näiline?

Omaette väljakutse on saanud ka puhkusest – olles enda tööandja, on keeruline eri projektide vahel selleks ruumi tekitada ja tihti pole tööd kellelegi delegeerida. Või tiksub kuklas tunne, et kui pidevalt ei hoita "kätt pulsil", jääb puhkusele läinud inimene üldse kuidagi kõrvale, sest puhkamine on ju nõrkadele. Lisaks on puhkamisest ja vaba aja veetmisest saanud hiiglaslik tööstusharu, mis pakub kiiret leevendust toodete ja teenuste tarbimise näol. Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju ja vähemalt mõni turismimeka külastus ette näidata!

"Võltspuhkaja" on läbi EKKMi kulgev rännak, mille alguspunkt on maja välisfassaadil ning mis liigub edasi kolmel korrusel, esitades küsimusi kaasajal levinud hoiakute, harjumuste ja ebakindluse kohta puhkuse- ja töökultuuris. Lisakihistusena saab vaataja valida, kas ta tuleb näitusele "tööle" või "puhkama" ning vastavalt valitud režiimile saadab teda läbi maja audiogiid, mille tekstid on kirjutanud Laur Kaunissaare. Kusagil EKKMi korrustel kõlab ka "muinasjutt puhkusest", mille on kirjutanud Maarja Kangro. Mis juhtuks, kui esitada väljakutse töö kultusele, kui otsustada töötada vähem? Mida võiks ühiskond võita universaalse baassissetuleku kehtestamisega? Võib-olla on uni ja magamine viimane vastupanu tootmise-tarbimise karusellis osalemisele?



Muuseumiööl, 18. mail esitletakse ka näitusega kaasnevat trükist, milles ilmub "töö-järgse" ühiskonna võimalikkuse üle arutlev intervjuu sotsioloog David Fraynega, raamatu "Refusal to Work" (2015) autoriga.

"Võltspuhkaja" on lahti 16. juunini.