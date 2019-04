Tamur Tohver tähistab uuslavastusega 50. aasta juubelit

Tamur Tohver on eesti näitleja, lavastaja ja teatripedagoog, kes on lavastanud üle 80 lavastuse nii Eestis kui ka mujal. Oma esimese rolli näitlejana tegi ta 13-aastasena telelavastuses "Uus poiss". Tohver on olnud tegev nii raadios kui ka televisioonis, asutanud teatrikooli ja teatri Polygon Teater.

"Seda kõike on tänamatult vähe. Läbi elu. Armastuseni jõudmine, aga enam veel, selle hoidmine ei ole sugugi nii tavaline või igaühele antud-kingitud oskus. See, mida me kutsume tingimusteta armastuseks, on pikk teekond. Kui see saavutatakse, moodustub sellest Sild, mida ükski vesi ära ei uhu. Kuuvalgus, mis teadupärast hullutab meid igal täiskuu ajal ja mis pimedal talveööl tuleb kui õnnistus," selgitas Tohver näidendite valikut.

"Teineteiseni jõudmise märk on siin ühest küljest rongid, mis enam ei käi. Majad jäävad maal tühjaks juba 30 aasta. Samal ajal plaanime talude, kus veel elatakse, asemele superraudteed? Kuhu me siis kihutame, kui on vaja vaid jõuda üle põranda teise voodini?"

Laval Külli Reinumägi ja Tamur Tohver

Rühmatöö: Helena Kesonen, Sandra Lange, Külli Reinumägi, Tamur Tohver

Lava ja kostüüm: Kalju Kivi

Helilooja ja elav esitus: Mait Rebane

Valgus: Tamur Tohver

Produtsent: Tamur Tohver

Etendused toimuvad ainult 14. ja 16. mail kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval, Vaba Lava Teatrimajas.