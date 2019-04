"Ott Tänak: The Movie" tõusis läbi aegade vaadatuimaks Eesti dokumentaalfilmiks

Tarvo Mölderi dokumentaalfilm "Ott Tänak: The Movie" on tänaseks kogunud üle 50 000 vaatamise ning on sellega tõusnud läbi aegade vaadatuimaks kodumaiseks dokumentaalfilmiks. Senine rekord kuulus Joosep Matjuse "Tuulte tahutud maale", mis kogus 43 140 kinokülastust.

Filmi levitaja Timo Diener kinnitas ERR-ile, et Ott Tänaku dokumentaalfilm oli Eesti kinolevi vaadatuim film ka teisel nädalavahetusel, kogudes 8614 külastust. Samas ei osanud ta prognoosida, kaua film veel kinolevis jätkab. "Film püsib kinolevis nii kaua, kuni rahvas seda vaadata tahab ja vaatajaid endiselt jätkub," sõnas ta ja tõi välja, et näiteks ei oska nad eeldada, kas Argentiinas toimuv WRC ralli kahandab või pigem suurendab huvi linateose vastu.

Tänaku dokumentaali stsenarist Kaidi Klein tõdes samuti, et kuigi nad eeldasid, et film pakub huvi paljudele, siis nii suurt publikuhuvi ei osanud nad prognoosida. "Eriti tore on ka see, et film on kõnetanud naisi, kes ralli vastu ei ole kunagi huvi tundnud, aga filmi vaadates said emotsionaalse ja põneva elamuse osaliseks," sõnas ta.

Kleini sõnul on nii mõnigi inimene on öelnud, et "Ott Tänak: The Movie" ei ole mitte rallifilm, vaid õppefilm, mida peaksid vaatama kõik lapsed ja noored, kuidas mitte kunagi alla anda ja oma unistuste poole püüelda. "Huvitav on see, et on inimesi, kes käinud filmi isegi kaks korda vaatamas ja ütlevad, et teine kord on veelgi parem, esimese korra vaatad filmi emotsiooni pealt ja teine kord süvened rohkem teksti."

"Ott Tänak: The Movie" annab vaatajale võimaluse kaasa elada Oti püüdlustele võita WRC-sarja ihaldatud maailmameistritiitel. Kinolinale tuuakse ilustamata reaalsus närvesöövate võistluste telgitagustest ning näidatakse seda, mis muidu avalikkusele kättesaamatuks jääb. Film jõudis kinodesse 12. aprillil.