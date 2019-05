"Ott Tänak - The Movie" liigub välisturule: kohtumised levitajatega toimuvad Cannes'i filmifestivalil

Eesti kinodes on dokumentaalfilm "Ott Tänak - The Movie" kogunud tänaseks üle 80 000 külastuse, kuid õige pea lõpeb filmi kodumaine levi. Tootja Stereotek Film hakkab aga seejärel otsima võimalusi välisturgudel, esimesed kohtumised levitajatega toimuvad Cannes'i filmifestivalil.

PÖFFi juht Tiina Lokk lisab, et kui Eesti suuruses riigis jõuavad filmid tavaliselt pärast kinolevi poole aasta pärast televisiooni, siis Tänaku filmiga ilmselt nii ei lähe. "Esiteks see jookseb ikka veel kinodes, mis on ühele dokumentaalfilmile täielik rekord, ja teiseks avab Tänaku film PÖFF-i spordifilmide programmi, kus fännid näevad maiuspalaks episoode, mis filmi ei mahtunud," ütles ta.

Loki arvates on Tänaku filmi potensiaali välisturul raske ennustada. "Film on väga professionaalselt tehtud, eks kõik sõltub sellest, kui populaarne on ralli kui spordiala maailmas ja kui palju elatakse kaasa Tänaku heitlustele MM-tiitli nimel."

Cinamoni juhatuse liige Toomas Luhats usub, et film tekitab kahtlemata huvi nii Cannes'i filmifestivalil kui ka mujal turgudel. "Tõenäoliselt on suurem huvi Jaapani, Soome ja Euroopa Liidu riikidest, aga hea õnne korral võib see linalugu jõuda ka Netflixi, millega kaasneks ülemaailmne levi," sõnas ta.

"Ott Tänak: The Movie" annab vaatajale võimaluse kaasa elada Oti püüdlustele võita WRC-sarja ihaldatud maailmameistritiitel. Film jõudis kinodesse 12. aprillil.