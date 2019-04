Esimese sammu kirjanduspreemia pälvis Marju Bakhoff

Bakhoff ise rääkis, et preemia võitmine tuli talle üllatusena. "Värske Rõhk esitas mind ise, mitte mina. Kui tuli see teade, et olete võitnud, siis ma arvasin, et äkki nad ajasid sassi kellegagi," ütles 24-aastane debütant.

Bakhoff pälvis 444 euro suuruse preemia ajakirjas Värske Rõhk avaldatud lühijutu "Fämm fatall" eest. Kandideerida said autorid, kelle ilukirjanduslik debüüttekst oli eelneval aastal perioodikas avaldatud. Kokku esitati "Esimese sammu" kirjanduspreemiale 17 ilukirjanduslikku debüüti.

Žüriisse kuulunud kirjanik ja literaat Berk Vaher ütles, et võidu toonud lühijutt sobis hästi just Prima Vista tänavuse teemaga "Naljast kaugel". "Marju Bakhoff kirjutas just sellise ühelt poolt kõheda ja teisalt naljaka teksti," kommenteeris Vaher auhinnatseremoonial. Žüriile jäi silma ka teisi autoreid, näiteks Joosep Vesselov, Joonas Veelmaa, Riste Lehari, Ave Taavet, Jaanus Kangur ja Leo Vissak.

Žürii koosseisu kuulusid tänavu lisaks veel Prima Vista patroon ja humorist Toomas Kall, TÜ eesti kirjanduse doktorant ja luuletaja Krista Ojasaar, Kärt Rebane Tartu linnamuuseumist ning "Esimene samm"