OMD tuleb Tallinna

Kontserdil tulevad esitusele kõik OMD hitid, sealhulgas esimene singel "Electricity", sõjavastane lugu "Enola Gay", esimene Inglismaa edetabelitesse pääsenud pala "Messages", briti esikolmikusse hulka jõudnud "Souvenir" ja "Sailing On The Seven Seas", linateose "Pretty In Pink" filmimuusika jaoks kirjutatud "If You Leave" jt. Lisaks kõlavad Tallinnas palad bändi algusaastaist, mida on OMD esitanud üliharva.

OMD panid aastal 1978 kokku Andy McCluskey ja Paul Humphreys, kelle sõnul alustasid nad muusika kirjutamist vastastikuse sooviga teha midagi teisiti.

"Me lihtsalt katsetasime, lõbutsesime ja püüdsime teha nii veidrat muusikat, kui suutsime. Meie loominguline filosoofia seisnes kahes elemendis. Esiteks proovisime luua muusikat, mis meie arvates ei olnud lihtsalt rock'n'roll'i klišee. See viiski meid eeskätt elektroonika kasutamiseni. Samamoodi püüdsime kirjutada laule, mis meie arvates sisaldasid huvitavamat temaatikat kui tüüpilised popmuusika sõnumid - asjad nagu "Oh baby, ma armastan sind" või selle teema variatsioonid. Need olid sisuliselt kaks eesmärki, mille me oma loomingule seadsime," meenutab McCluskey.

Tol hetkel olid Andy ja Paul mõjutatud artistidest nagu Kraftwerk, Roxy Music, Velvet Underground, David Bowie ja Gary Numan, keda nad soojendasid esimese Suurbritannia kontserttuuri ajal. OMD ei olnud esimene süntpopi artist, aga üks mõjukamaid ja omanäolise helipildi tõttu ka üks pioneere.

OMD tahtis 1980ndail teistest erineda ning luua uudse kõrval universaalset, kehtestavat muusikat. Alates 1979. aastal ilmunud singlist "Electricity" viimatise albumini "The Luxury Of Punishment" (2017), on Orchestral Manoeuvres In The Dark väheseid new wave'i ajastust pärit bände, kes loovad järjepidevalt uut muusikat, nii on nad püsinud kaasaegse artistina, mitte pelgalt nostalgilisel kombel. "Elektrooniline muusika on meie keel. See on viis, kuidas me kõneleme," ütlevad nad ise.

OMD esineb Alexela Kontserdimajas 30. jaanuaril 2020. Lisaks asutajaliikmetele Andy McCluskeyle ja Paul Humphreysile astuvad Tallinnas lavale Martin Cooper, kes mängib bändiga alates aastast 1980 ning Stuart Kershaw, kes on teinud ansambliga koostööd alates 90ndatest.