Kohalikul kunstiturul on hinnatud Johann Köleri maalid

"Meules" on kõige kallimalt müüdud impressionistlik maal ning tegemist on üheksanda kalleima maaliga, mis on ostetud oksjonilt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimati müüdi sama teost 1986. aastal ja siis oli maali hinnaks vaid 2,5 miljonit dollarit. Teose hind on seega 33 aastaga kasvanud üle 4000 protsendi. Seni oli kõige kallima hinnaga müüdud Monet' maal "Nymphéas en fleur", mis müüdi 2018. aastal 84,7 miljoni dollari eest.

"Heinakuhja seeria on esimene seeria, milles kunstnik valis ühe kindla teema ja ülistas seda maalides 18 kuu jooksul midagi nõnda üksluiset nagu heinakuhi. See töö on tervest seeriast kõige eredamate värvidega ja kõige moodsama lähenemisega kaduva hetke tabamisel," selgitas August Uribe.

Kohalikel kunstioksjonitel satuvad Johann Köleri maalid väga harva oksjonile ja on kollektsionääridele haruldane maiuspala.

Eesti kalleimad maalid:

Johann Köler "Tatarlanna Mšatka mõisa aias" - 172 561 eurot

Konrad Mägi "Capri maastik" - 127 823 eurot

Johann Köler "Hiiu saare talupoeg kirvega/Villem Tamme portree" - 112 000 eurot

Villem Ormisson "Maastik" - 80 500 eurot

Kaasaegse kunsti arenduskeskuses tegeleb igapäevaselt kunstituru kaardistamisega Kunstiindeksi rakenduses. Nende hinnangul on turg heas seisus ja kunsti ostetakse üha rohkem. "Kui sageli arvatakse, et kunsti ostmine või kunstituruga seonduv, et seal osalemiseks on vaja palju raha. Valdav osa on täiesti taskukohaste hindadega, me räägime siin 1000-2000 eurost, aga isegi alla tuhandeeuroseid teoseid on meil indeksis märkimisväärne osa," ütles kaasaegse kunsti arenduskeskuse koordinaator Kadi-Ell Tähiste.