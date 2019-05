Andrei Hvostov kirjutas oma lapselapsele raamatu tulevikuks

Andrei Hvostovil ilmus uus raamat "Kirjad Maarale". Hvostov tunnistas, et vanaisaks saamine mõjus talle nii tugevalt, et ta kirjutas oam lapselapsele raamatu. Seda kirjutades püüdis ta ette kujutada, mida võiks tuleviku-Maara temalt tahta küsida siis, kui teda ennast enam ei ole.

"Ma ütleks, et see ei ole mitte lihtsalt "Kirjad Maarale", vaid Maara-nimeline laps on selle raamatu kaasautor," märkis ta. Ta tunnistas ka, et mäletab seda hetke, kui ta otsustas, et tema raamat tõukub otseselt tema lapselapsest," rääkis Hvostov saates "OP+".

"Selle raamatu eellugu on selline, et pärast seda, kui Petrone Print oli "Sillamäe passiooniga" jõudnud müügitabelite tippu, siis nad tegid mulle korduvalt ettepanekuid, et kirjuta veel üks, umbes sarnane raamat, mis siis juhtus pärast "Sillamäed". Ma seda tööd tegin tasapisi, aga ta kuidagi ei edenenud. Üldse ei edenenud," tunnistas Hvostov.

"Aga siis eelmisel aastal juhtus selline asi, et Loomingu Raamatukogu tegi mulle ettepaneku osaleda ühes ühisprojektis. Loomingu Raamatukogu annab aeg-ajalt välja selliseid kogumikke, kus antakse eesti kirjanikele võimalus kirjutada kiri kellelegi. Kaks kogumikku on juba olnud ja seal olid ainult naiskirjanikud. Nüüd siis anti võimalus meeskirjanikele. Sellest tuligi selline vihikuke "16 Eesti kirja"."

"Minu tekst on seal "Kiri Maarale", ja kui ma olin selle valmis kirjutanud, siis ma sain aru, et raamat, mis ei taha kuidagi edeneda, et kui ma leidsin omale adressaadi ja see ongi Maara, siis hakkas see korraga väga kiirelt edenema. Seepärast ma ütlen, et Maara on tegelikult selle raamatu kaasautor," selgitas Hvostov.

"Kirjad Maarale" viib lugeja aega, kus Maara on 33-aastane ja aasta on 2050.

"See on sajandi keskpaik, kui ta on noor täiskasvanud naine ja ta hakkab mingeid selliseid asju mõtlema või ta tahaks küsida minu käest midagi sellist, mida ta eelnevalt ei ole märganud küsida. Seda on meil kõigiga juhtunud. Kunagi tahaks vanavanematelt midagi küsida, aga siis neid enam ei ole, kui meil need mõtted või küsimused tekivad. Teismeeas või 20-aastastena me ei küsi neid asju, ja et seda häda ja ikaldust ennetada, siis ma proovisin ette kujutada, mis ta võiks minu käest kunagi küsida ja vastan siis ennetavalt."