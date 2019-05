Arvustus. Elagu "Hamlet", mis põletab rinda!

Kuidas lavastada teksti, millega käib kaasas üks teatriajaloo suurimaid pagaseid (lõputud ootused, arvamused ja eelkäijad), nii, et publik endiselt üllatuks? Vene lavastaja Ruslan Kudašov teab. Oma "Hamlet. Sirmiga" loob ta nimelt Shakespeare'i kuulsaimate ridade ümber uue universumi, uued tähendused ja uued väljakutsed. Olgugi et süžee püsib peaaegu endisena, astub Kudašov Shakespeare'iga dialoogi ilma halvava aukartuseta ning teeb tema ideest isikupärase suurlavastuse selgroo.

Kudašovi "Hamlet" on küll kontsentreeritud ja puhastatud: keerdkäike kärbiti halastamatult, välja jäid nii Horatio, Rosencrantz kui ka Guildenstern. Lavastaja eesmärk kõrgub niisiis kuningana teksti kohal ning algupärand peab siin kuuletuma – välja kõik, mis seda sihti ei teeni. Shakespeare'i loomingut rikastavad aga hoopis improvisatsioonist sündinud stseenid ehk anekdoodid, nagu Kudašov neid ise kirjeldas. Omamoodi sobravad loojad maailmakuulsa näitekirjaniku mõtteis ja ehk alateadvuseski, lisades stseene, mis võinuks potentsiaalselt Shakespeare'il meeles mõlkuda. Nõnda tõusevad uues valguses esile tuttavad liinid: näiteks Hamleti-Ophelia suhe omandab tavapärasest suurema osakaalu, selles paistab tahkusid nooruslikust ujedusest jäägitu kiindumuseni.

Inspireerituna ühiskondlikust foonist, võtab lavastus fookusesse vale ja valetamise. Hamleti lähikonna mahhinatsioonide tulemusel sigineb lavale valskusest läbi imbunud inforuum, paralleel teabesõdade ajastule. Automatiseeritud sirm, mis laval ringi keerleb ja edasi-tagasi veereb, töötab tihti just selle idee teenistuses. Sirmi tagant paisatakse välja pooltõdedega täidetud sõnumeid, vari katab võltsimise ja pettuse. Sünnivad kokkulepitud ja kinnitatud narratiivid, mida katkise tämbriga pasunad pidevalt tuututavad. Seejuures näib, et ekraanikujuline sirm pilkab kriitiliselt eriti tele- ja internetimeediat kui manipulaatorite peamist hääletoru. Pesapallikindaid meenutavate kõrvadega Hamlet jääb ainsaks, kes valevinest läbi näeb (või kuuleb).

Kudašovi sümbolite mäng paistab erakordselt tihe, kirjeldatud kõrvad või pasunad on ainult üksikud näited kümnete hulgast. Vaid viivukski pilku lavalt märkmikusse pöörates tunnen, kuidas kujundeid juba üle pea lendab. "Hamlet. Sirm" räägib füüsilises metafoorikeeles: tekst on viidud miinimumini, et visuaalsus saaks tõusta maksimumini. Lõpmatult kihistusi mahub omakorda sellesse füüsilisse märgisüsteemigi. Kudašovi loomingulises sulatusahjus segunevad uusaeg ja kaasaeg, commedia dell' arte ja laadateater, Piibel ja popkultuur, eeldades vaatajalt põhjalikku erudeeritust.

Kompleksse käekirjaga hiilib lavastaja mööda klišeedest, mis nii alusmaterjali kui ka vormivalikutega kaasneda võiksid. Ka Ophelia roll, mida täidab Shakespeare'i-aegsele teatrile omaselt meesnäitleja, ei mõju soolisele ebakõlale vaatamata naeruväärsemalt kui ükski teine. Ansamblis, kus iga osatäitmine trumpab eelmise grotesksusega üle, pea polegi tal võimalik enam pildist välja kukkuda.

Mõtteharjutusena küsisin endalt etenduse järel: kui lavastuse pealkiri või tekstis kõlanud nimed poleks spikrit pakkunud, kaua oleks läinud taipamaks, et tegu on just "Hamletiga"? Tõenäoliselt kahtlustanuks ma teose näol esmalt omapärast autoriteatri ilmingut, alles siis hakanuks puslet tuttavlikest stseenidest kokku panema. Lavale oli igatahes pääsenud miski, mis teravalt Kudašovi rinda põletab – Shakespeare või mitte, polegi enam oluline.