Festivali avab neljapäeval kell 20 prantsuse trupi Plexus Polaire lavastus Pime ruum, mis on inspireeritud Rootsi kirjaniku Sara Stridsbergi romaanist "Unenägude reaalsus". Lugu jutustab psühholoogiatudengist, kirjanikust ja radikaalsest feministist Valeriest, keda on nimetatud esimeseks intellektuaalseks hooraks. Treffi kunstilise juhi Leino Rei sõnul võiks eesti publikule huvi pakkuda just täiskasvanutele mõeldud lavastused oma põneva lavakeele ja sisuka sõnumiga.

"Visuaalteatrit, nukuteatrit, objektiteatrit, mida välismaal täiskasvanud vaatajatele palju tehakse, meil on seda vähe ja see tasub üles otsida," märkis ta.

"Bulgaaria lavastus "Mina, Sisyphos", mis on ühe artisti etendatud, ja kus on nii hästi ja orgaaniliselt läbi komponeeritud koreograafia, visuaalne ning nukkude pool. Lisaks räägib see lugu ise inimese igavesest püüdlusest iseend üles leida ehk siis veeretada mäkke kivi, mis veereb tema juurde tagasi. See igipõline küsimus saab vahvalt teatri vahenditega lahti mängitud," kirjeldas Rei.

"Lastel soovitaks kindlasti vaadata "Fööni pärastlõunat". See on prantsuse lavastus, mis kestab küll ainult 25 minutit, aga see on tõesti eriline. Läbi puhurite ja kilekottide loodud vorm, mis väljendab sisu – nii keskkonnateemalist kui ka looja vastutust loodu ees. Kõik see toimub Debussy muusika taustal ja moodustab vahva ja apetiitse terviku," lisas ta.

Lastele suunatud lavastused on tekstita või tõlkega eesti keelde. Täiskasvanute lavastused on varustatud eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega. Rei sõnul on osalejad festivalile valitud põhimõttel, et lavastuse sisu ja vorm oleksid dialoogis ja põhjendatud.

Festivali esimesed etendused anti neljapäeval kell 10. Kanuti Gildi saalis etendunud saksa trupi T-Werk "Olen väike valgus" on valguse ja varju, helide ja vaikuse, liikumise ja liikumatuse mäng väikelastele. Von Krahli teatris etendus kell 10 ja kell 17 vanusele 5+ iisraellaste "Rätsepatöö", mis kombineerib nuku- ja objektiteatrit, tekstiile ja muusikat.

Teater Bouffou Prantsusmaalt mängis kl 11 ja kl 16 Sõltumatu Tantsu Laval lavastust "Meri punktiirjoone taga", kus loo kangelasel on unistus näha merd ja jalgratas, millega oma unistuse poole sõita. Kogu teekond on lahti mängitud väikesel lavapinnal, mille puidust, metallist ja kangastest detailirikkad tehnilised lahendused viivad rännakule läbi erinevate maade ja kultuuride. Kell 12 mängiti vene keeles NUKU ovaalsaalis teatri oma lavastust "Vari," mis otsib poeetilise varjuteatri keeles vastust küsimusele, miks on inimene inimene? Vanusele üle seitsme eluaasta etendus NUKU teatri väikeses saalis kell 13 ja kell 17 sloveenlaste "Lumekuninganna," mis ühendab endas klassikalise nukuteatri lauanukkudega ja kuuldemängu.

Täiskasvanutele suunatud etendused toimuvad õhtuti alates kella kuuest. Neljapäeval kl 18 mängitakse NUKU Ferdinandi saalis Leedu teatri Lele lavastust "Liivamees," mis viib vaataja visuaalsele rännakule läbi alateadvuse ja kujutlusvõime labürintide. Lavastus on pälvinud Leedu aasta parima lavastuse auhinna nuku- ja objektiteatri kategoorias.

Koostöös Vaba Lava kuraatorprogrammiga etenduv "Pime ruum" kell 20 Vaba Laval on ühtlasi festivali ametlik avaetendus. Prantsuse-Norra trupi Plexus Polaire lavastus räägib Valerie Jean Solanase'e (1936–1988) keerukast, mitmetahulisest ja läbinisti inimlikust isiksusest: kirjanik, radikaalne feminist, "SCUM Manifesto" autor ja naine, kes tulistas Andy Warholi. Lavastust mängitakse ka reedel kell 13 ja kell 19.

Reedest pühapäevani saab festivali raames näha veel lavastusi "Fööni pärastlõuna" (Prantsusmaa) Sõltumatu Tantsu Laval, NUKU ovaalsaalis lavastusi "Akvaarium" (Sloveenia), "Hullus töötoas" (Belgia) ja "Päris mäng" (NUKU teater), NUKU väikeses saalis "Kolja teos" (Venemaa), "Bon Voyage ja teised valed" (NUKU teater), Von Krahli teatris "Kõige mustem stsenaarium: 23 mõtet konflikti teemal" (Iisrael) ja "Igatsedes Amelia Earharti" (Soome), Kanuti Gildi Saalis "Virmaliste vennad" (Poola) ja "Mina, Sisyphos" (Bulgaaria), NUKU muuseumi saalis "Klotsiteater" (Soome), NUKU Ferdinandi saalis "See on Fred (Suurbritannia), "Hamlet. Sirm" (Venemaa) ja "Pookh & Prakh" (Venemaa).

Reedel 24. mail kell 12, toimub seminar "Mis on visuaalteater?", kus ühise seminarilaua taha on kutsutud visuaalteatriasjatundjad mitmelt poolt Euroopast. Seminarist teeb reedel, otseülekande ERR-i kultuuriportaal kultuur.err.ee.

Festivali publikule pakuvad töötubasid ZUGA Ühendatud Tantsijad, kelle töötuba peredele NUKU proovisaalis kujutab endast mängulist koosolemist, kus õpitakse uut salakeelt – liikumist. Pärast belglaste lavastuse "Hullus töötoas" vaatamist saab osaleda penoplastist nuku meisterdamise õpitoas.