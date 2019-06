Ratas: Nolan ja Kõlvart on ühel pool joont

Peaminister Jüri Ratas ja kultuuriminister Tõnis Lukas avaldasid arvamust, et on võimalik leida mõistlik kompromiss Christopher Nolani filmi "Tenet" võtete ja Tallinna liikluse toimimise osas.

""Naine kütab sauna", "Karge meri", "Kevade", "Suvi", Arvo Kruusement... See on suur tunnustus neile Eesti inimestele, kes Eesti filmindust on arendanud läbi aastakümnete, et üks suur rahvusvaheline hiid tuleb siia filmivõtteid tegema," ütles Ratas valitsuse pressikonverentsil

Peaminister tunnistas, et tal oli neljapäeva hommikul Nolani filmi teemal kohtumine Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga ja ta usub, et kompromiss filmitegijate ja linna vahel on võimalik.

"Ma mõistan linnapea muret eeskätt Reidi tee ehituse kontekstis. Aga mulle tundub, et Nolan ja Kõlvart on ühel pool joont ja leiavad parima lahenduse, et filmivõtted toimuks ja et linnaelanike liiklustakistus oleks minimaalne. Eesti ja Tallinn saavad olema hästi pildil aastaid ja see kindlasti on turismi atraktiivsuse jaoks oluline pikemaajaliselt."

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles, et ta saab aru Tallinna linnavalitsuse murest, et kui Reidi tee ehitusega seoses on ühe olulise liiklustsooni läbilaske võime takistatud, siis võib Laagna tee sulgemine samal ajal filmivõteteks tekitada linnajuhtides külmavärinaid.

"Ja eks kodanike pahameel suundub siis ikka linnavalitsuse aadressile. Aga ma usun, et kui linnavalitsus paneb kaalukausile ühelt poolt liiklussageduse, mida saab vähendada mõistlike kokkulepetega. Ja teisel kaalukausil on filmitegijate poolt Eestis kulutatav 16 miljonit, kõik partnerid, transpordifirmad, ehitusfirmad, toitlustus, hotellid, BFM-i tudengid ja 1200 massistseenides osalevat inimest. Et kui need argumendid panna kaalukausile, siis palun linnavalitsusel võtta vastu Eestil filmile ja kultuurile kasulik otsus," rääkis Lukas.

Lisaks tooks filmivõtted Lukase sõnul kaasa positiivse lisalainetuse - kui need võtted õnnestuvad, tulevad siia ka teised filmitegijad. Kultuuriminister lisas, et võttepaiku oleks Tallinnas teisigi: lisaks Laagna teele ka Pärnu maantee ja Linnahall, kuid filmis neid Eestiga ei seostata. Laagna tee on Lukase sõnul aga kirjutatud konkreetselt Eestiga seotuna filmi süžee sisse.

Jüri Ratas ütles seda kuuldes, et see on Eesti seisukohalt suurepärane uudis.