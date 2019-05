Rahvusvahelisel spioonilool põhineva filmi eesotsas on näitleja John David Washington, filmis löövad kaasa ka Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, lisaks Michael Caine ja Kenneth Branagh.

Filmivõtted toimuvad suvekuudel erinevates Tallinna piirkondades. Hollywoodi filmis osaleb taustanäitlejana tuhandeid eestimaalasi. Nolan valis Tallinna välja selle unikaalsete võttepaikade ja arhitektuuri tõttu. Lisaks Eestile filmitakse linateos veel kuues riigis.

"Christopher Nolani projekti teoks saamine Tallinnas on tunnustus Eesti loomemajandussektori viimaste aastate tublile tööle ja arengule. Ühelt poolt annab sellises mastaabis filmitootmise Eestisse jõudmine kindlasti hoogu ja kõvasti uusi kogemusi meie kohalikele tegijatele, teisalt annab võimaluse tutvustada Eestit ja rajab loodetavasti teed ka järgmistele suurtele filmiprojektidele siin," ütles president Kersti Kaljulaid.

"Meil on suur rõõm Christopher Nolani filmiprojekti Eestis tervitada! Toetame filmitegijaid ja teeme omalt poolt kõik, et filmi tootmine kulgeks sujuvalt. Kuna kaasatakse ka siinseid tegijaid, jääb Eestisse hulgaliselt kogemust," täiendas kultuuriminister Tõnis Lukas.

Filmi produtseerivad Nolan ja tema abikaasa Emma Thomas, tegevprodutsent on Thomas Hayslip. Nolani loovmeeskonda kuuluvad ka operaator Hoyte van Hoytema, tootmisdisainer Nathan Crowley, monteerija Jennifer Lame, kostüümikunstnik Jeffrey Kurland ja eriefektide eest vastutab Andrew Jackson. Heliriba loob filmile Ludwig Göransson.

Kuigi "Teneti" kohta pole rohkem üksikasju avaldatud, ütles Robert Pattinson selle aasta algul, et Nolani selle stsenaarium on ebareaalne.

"Mind lukustati stsenaariumi lugemiseks ruumi – mul seda materjali endal ei ole," rääkis Pattinson. "Olen aastaid olnud suurte filmide tegemise suhtes ettevaatlik, kuid Nolani loomingus on midagi. Tundub, et ta on ainus režissöör, kes suudab teha midagi, mis on sisuliselt väga isiklik ja sõltumatu, kuid mastaapne. Ma lugesin stsenaariumi ja see on ebareaalne."

Filmikriitik Lauri Kaare märkis neljapäeval "Ringvaates", et Nolan on mees, kellele meeldib hoida oma projekte suure saladuskatte all, aga üks, milles võib kindel olla, on see, et need on väga suured projektid. See, et Eesti on üks neist riikidest, kus Nolani filmivõtted toimuvad, on tema sõnul Eesti jaoks pöörane võit.

"Üks mu tuttav, kes registreerus lisaks paarile-kolmele tuhandele inimesele sinna massistseenidesse statistiks, ütles, et seal ankeedis oli toodud, et tööpäev võib olla umbes 14 tundi pikk, alata enne kukke ja koitu kella 4–5-st ja et end tuleb pidulikult riidesse panna, aga vältida erksaid värve."

Kaare märkis ka, et väljaspool "Tähesõdade" saagat ja "Marveli" filme ongi kõige suuremad filmid, mida üldse tahta just Christopher Nolani filmid.

Christopher Nolan on Hollywoodi üks hinnatumaid lavastajaid, kes on teinud suurteosed nagu "Dunkirk", "Tähtedevaheline" ("Interstellar"), "Algus" ("Inception"), ja "Batmani" triloogia.

"Tenet" jõuab kinodesse 17. juulil 2020.