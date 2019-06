Sügis toob klassikud NUKU lavale

"Röövel Hotzenplotz" esietendub 15. septembril Preussleri lugude "Röövel Hotzenplotzi uued seiklused" ja "Hotzenplotz 3. Röövel seikleb jälle" põhjal. Pöörane röövlimürgel praevorstide ja paukseentega sobib nii vanusele 7+ kui lasteaedade vanematele rühmadele. Lavastaja Mirko Rajas on kutsunud kunstnikuks Kalju-Karl Kivi ning muusikajuhiks Reigo Ahvena.

Loos pistab hirmus röövel Hotzenplotz ühel täiesti tavalisel neljapäeval nahka kõik praevorstid ja hapukapsad, mis vanaema on valmistanud Kasperlile ja Seppelile. Sõbrad seda asja juba nii ei jäta – alatu vorstivaras tuleb kinni nabida! Sellest saab alguse hoogne röövlijaht. Lavastuses vahetatakse maske ja rolle, nii et keegi ei pruugi olla see, kellena alguses paistab. Sõpruse, mängurõõmu ja huumori toel saab ületada takistused ning piiluda ka kõige hirmuäratavamate maskide taha.

"Röövel Hotzenplotz," autor Otfried Preussler, tõlkija Vladimir Beekman, dramatiseerija Priit Põldma, lavastaja Mirko Rajas, kunstnik Kalju-Karl Kivi, muusikajuht Reigo Ahven, laulusõnade autor Helena Läks, valguskunstnik Emil Kallas, liikumisjuht Hanna Junti. Mängivad Anti Kobin, Mihkel Tikerpalu, Doris Tislar, Getter Meresmaa, Karl Sakrits ja Risto Vaidla.

"Tõrksa taltsutuse" on noortele ja täiskasvanutele suunatud nuku- ja visuaalteatrilavastus William Shakespeare'i samanimelise komöödia põhjal, mis esietendub 29. septembril.

Lavastuse jaoks on loonud uue tekstiseade Rein Raud ning lavastajaks on soome lavastaja ja näitleja Merja Pöyhönen, kes kasutab oma töödes nuku-, objekti- ja visuaalteatrivahendeid, põimides klassikalist näitlejamängu kaasaegse teatrikeelega. "Tõrksa taltsutus" on tema kolmas tõlgendus Shakespeare'i näitemängudest. Kunstnik Rosita Raud on loonud lavastuse jaoks ainulaadse tsirkuseelementidega lavakujunduse ja erinevas suuruses nukud, kes annavad tuntud loole tuntavalt laiemad mänguvõimalused ja rohkelt tõlgendamisruumi.

"Tõrksa taltsutuse," autor William Shakespeare, tõlkijad Georg Meri ja Rein Raud, adapteerija Rein Raud, lavastaja Merja Pöyhönen (Soome), kunstnik Rosita Raud, valguskunstnik Margus Vaigur, helilooja ja -kujundaja Vootele Ruusmaa. Mängivad Liivika Hanstin, Laura Kukk, Kaisa Selde, Mait Joorits, Jevgeni Moissejenko, Mart Müürisepp ja Taavi Tõnisson.

NUKU teater on noore vaataja teater, mille repertuaaris leiab lavastusi ka väikelastele ja täiskasvanutele. Teatri juurde kuuluvad nukuteatrikunsti muuseum ning rahvusvaheline nuku- ja visuaalteatrifestival NuQ Treff.