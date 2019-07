NUKU teater jagas kolleegipreemiaid, parim uuslavastus on "Noored hinged"

Mais toimunud visuaalteatrifestivali NuQ Treff 2019 külastas üle 4000 inimese, muuseumis jätkusid muuseumikontserdid ja haridusprogrammid. Hooaja jooksul esietendus üheksa uuslavastust, publik valis neist lemmiklavastuseks jõuluajal muuseumisaalis etendunud väikelastelavastuse "Mis on jõulud?", järgnesid noorte ja täiskasvanute lavastus "Noored hinged" ja kogupere-suvelavastus "Gulliveri reisid". Neist viimast mängitakse viimaseid kordi täna ja homme õhtul.

Teatri kunstilise juhi Mirko Rajase sõnul teevad rõõmu mitmed loomingulised õnnestumised ja et NUKU inimesed on eesmärkide nimel ühes rütmis hinganud.

"Suunates oma aktiivse tähelepanu noorele vaatajale tegeleme olulise osaga ühiskonnast. Meie tööl on mõte ja selle meeles hoidmine, vastavalt eesmärgistamine ning tegutsemine mõtte nimel toob kerguse ja mängurõõmu, ehkki protsess võib olla nõudlik ja loomingulisi väljakutseid on olnud palju. Erinevas vanuses publiku ja kriitikute tunnustav tagasiside on andnud siiski julgust suuremalt mõelda ja teha. Dialoog vaatajatega, püüd käia kasvava inimese kõrval, avardades tema tajusid, peegeldades tema maailmatunnetust, aidates tundma õppida iseennast ja maailma – see aitab edasi ka uuele hooajale vastu minnes," lausus ta.

Hooajale vaadati tagasi tänasel ühisel piknikul, kus jagati kolleegipreemiaid. Lipulaeva ehk parima uuslavastuse tiitli sai A. H. Tammsaare jutustusel põhinev "Noored hinged" (lav. Mirko Rajas), mida kolleegid hindasid kui kaunist ja puudutavat lavastust kuue huvitava ja isikupärase osatäitmisega

Pärl ehk parim naisnäitleja on Getter Meresmaa tugevate rollidega lavastustes "Noored hinged", "Elias maa pealt" ja "Momo". Mart Müürisepp sai Ladvaõuna ehk parima meespeaosatäitja tiitli sügavate rollide eest lavastustes "Noored hinged" ja "Apelsinitüdruk".

Pauk Luuavarrest ehk hooaja suurim üllataja oli Festival NuQ Treff. Kolleegid tunnustasid festivalimeeskonna tublit tööd ning festivali sisulist ja vormilist tervikut.

Veel anti välja järgmised preemiad:

Loov jõud ehk parim loomemeeskonna liige: dramaturg Priit Põldma, kes kolleegide hinnangul rikastab oma dramatiseeringutega lavastuslikke kontseptsioone ja on oma põhjalikkusega suureks toeks lavastajatele.

Osavnäpp ehk parim töökodade töötaja: nukutehnik Mihkel Vooglaid, tänu kellele on kolleegide meelest lavastuste tehnilised lahendused teinud kvalitatiivse hüppe.

Hall kardinal ehk parim etendust teenindav töötaja: etenduse juht Liisi Tegelemann, kelle suur professionaalsus ja abivalmidus pälvis kolleegide kõrge hinnangu.

Töömesilane ehk parim korraldus- või administratiivtöötaja: tehniline juht Revo Koplus, kes suudab lahendada ka lahendamatuid olukordi.

Majavaim ehk parim maja teenindav töötaja: teenindusjuhi abi Jane Oksa, kes on alati pädevalt ja sõbralikult aitamas ning olemas.

Lisaks tunnustati hooaja hõivatumaid näitlejaid, kelleks olid Laura Nõlvak 120 etendusega ning Andres Roosileht 127 etendusega.

Kolleegipreemiaid jagatakse igal hooajal ja hääletuses osaleb kogu NUKU teatri kollektiiv.