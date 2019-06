Mikael Raihhelgauz: ma pole küll eestlasena sündinud, aga olen eestlaseks üles kasvanud

Laupäeval toimub Tartu lauluväljakul Tartu laulupeo peakontsert, kus Sirbi laureaat ja TÜ matemaatikatudeng Mikael Raihhelgauz on üks kõnepidajatest. Ta pole küll eestlasena sündinud, aga on enda sõnul eestlaseks üles kasvanud ning tahab oma kõnes rääkida sellest, kuidas eestlased saaksid rohkem kokku hoida ka oma igapäevaelus.

"See on ilmselt suurim auditoorium, kelle ees ma kunagi olen kõnelnud või kõnelda saan. See on päris suur väljakutse, et kuidas kõnetada nii suurt rahvahulka ja viia nendeni mingisugust head ideed, mis neile ka kasulik oleks. Tavaliselt on see kitsas demograafiline grupp – inimesed, kes esindavat ühte kindlat ametit või mingisugust maailmavaatelist kogukonda. Aga siin on igast ühiskonnagrupist, igast vanusest väga palju inimesi," selgitas Raihhelgauz Vikerraadio saates "Vikerhommik".

Ta nentis, et mingeid soovitusi talle selle kohta, millest ta kõnelema peaks, ei antud. "Anti võrdlemisi vabad käed. Öeldi lihtsalt, et ma peaksin välja ütlema noore inimese seisukoha, et millised on tuleviku väljavaated. Selles suhtes ei ole mingisuguseid juhiseid tulnud."

Laupäeva õhtul tahab Raihhelgauz rääkida rahvale sellest, kuidas eestlased saaksid rohkem kokku hoida ka oma igapäevaelus. "Laulupidu on selline üritus, kus inimesed tulevad kokku ja meid pole kunagi nii palju korraga koos ning me pole nii ühtsed kui just laulupeol. Kuidas me saaksime seda meelsust oma igapäevaellu edasi kanda ja mida me saaksime teha, et see laulupeo vaim aitaks meil ka ühiskonna ja riigina edasi liikuda."

Pole eestlasena sündinud, kuid eestlaseks kasvanud

Raihhelgauz on ise mitmekesist päritolu. "Mul on seal igasuguseid ukraina, juudi juuri ja kõike muud veel lisaks." Eestlasi tema sugupuus ei ole. "Mina olen esimese generatsiooni eestlane. Ma ei ole võib-olla eestlasena sündinud, aga ma olen eestlaseks üles kasvanud, kui saab niimoodi vastata."

Mõeldes, kuidas siis eestlasi praeguse sildistamise ajastul rohkem kokku tuua, märkis ta, et ta tahab keskenduda positiivsele aspektile – kuidas eestlased saaks hoolida üksteisest igapäevaelus. "Mulle tundub, et see protsent inimesi, kes neid lõhesid toodab, ei ole ju suur, aga paratamatult on nad väga valjud. Enamik on ju tegelikult hoolivad ja ligimest armastavad inimesed. Kui nemad suudavad oma identiteeti välja elada, siis lõhesid saabki vähem olla."

Samas leidis Raihhelgauz, et polariseerituse mõttes ei ole praegu üldse kõige halvem aeg. "Ma mäletan 2007 oli hoopis midagi muud. Ma olin väike laps, aga neid lõhesid oli tunda palju tugevamini kui praegu. Mulle tundub, et me oleme suutnud ühiskonnana nii palju edasi liikuda, et enam ei pea kartma kooli tulles, kas ma tohin nüüd vene päritolu olla või mitte."

Luges läbi kõik raamatud kohutusliku kirjanduse nimekirjast

Oma heast eesti keele oskusest rääkides selgitas ta, et tal olid ilmselt head õpetajad. "Väga suurt rolli mängis minu algkooliõpetaja Katrin Piiriselg. Ta suutis kuidagi leida selle lähenemise, et mind võeti klassis täielikult omaks. Ta suutis kuidagi pühendada oma tähelepanu sellele, et ma õpiksin eesti keele ära. Teine inimene on muidugi minu ema, kes pani mind väga palju eesti keeles lugema. Kui meil olid algkoolis kohustusliku kirjanduse nimekirjad, siis oli vaja valida kaks raamatut, aga mu ema arvas, et me peaksime ikka kõik läbi lugema, mis seal kirjas on."

Kodune keel on Raihhelgauzil senini vene keel. "Minu jaoks on see olnud suur privileeg, et ma sain osa kahest väga ilusast kultuurist."

Ta tunnistas, et pole olnud väga suur laulupidudel käija. "Mu õel ja vennal oli kogu aeg vilets tervis ja me pidime suvel kuskile välismaale minema, aga 2014. aastal ikkagi üldlaulupeol käisin ja kavatsen seda traditsiooni jätkata." Ise ta laulupeol laulnud ei ole. "Alustasin seda 2. klassis mudilaskooris, siis käisin vist täpselt kahes proovis, aga siis oli mingi asi graafikuga, olid vist mingid trennid ja ema ütles, et ta ei jõua mind sinna vedada ja tagasi tuua. Sellega mu lauljakarjäär peatus."