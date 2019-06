Ülevaade: 2018. aasta laenutatuimad kirjanikud ja teosed

Rahvaraamatukogudes oli eelmise aasta kõige laenutatum teos Vahur Afanasjevi "Serafima ja Bogdan", kõige suurema laenutushüvitise sai aga Erik Tohvri, kes on selle edetabeli tipus püsinud juba aastaid.

Autorihüvitusfondi andmetel laenutati 284 rahvaraamatukogudest raamatuid mullu ligi 3,5 miljonit korda ning populaarseim autor oli lastekirjanik Martin Widmark, kelle sulest ilmunud LasseMaia detektiivibüroo lugudest on paljud tõlgitud eesti keelde.

Populaarsete autorite edetabelis järgnesid talle Nora Roberts, Aino Pervik ja Andrus Kivirähk.

Esikümnesse mahuvad veel "naistekate" ja krimiromaanide autor M. C. Beaton, Astrid Lindgren, Ilmar Tomusk, Erik Tohvri, Leelo Tungal ja Eno Raud.

Enim hüvitist saanud autorite nimistus on esikohal Erik Tohvri, kes on seal püsinud juba aastaid. Tema sai 15 805 laenutuskorra eest hüvitist 2457 eurot. 2361 eurot sai Ilmar Tomusk ning 1976 eurot Aino Pervik.

Kirjanike kõrval on edetabelis ka tõlkijad, näiteks kuuendal kohal on 1529 eurot hüvitist saanud Raili Puskar, kes on eesti keelde tõlkinud Nora Robertsi ja Sandra Browni teoseid, esikahekümnest leiab ka tõlkijad Maia Planhofi, Tiina Kanarbiku ja Ülle Jälle.

Populaarseimate autorite ja teoste nimekiri ei kattu kõige enam hüvitist saanud autoritega. Autorihüvitusfondi tegevjuht Ainiki Väljataga selgitas ERR-ile, et hüvitist saavad ainult need autorid, kes on fondile avalduse esitanud. Samuti ei tähenda suurim laenutuskordade arv ka suurimat hüvitissummat - iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal.

Teostest menukaimad olid laenutuskordade arvu järgi Vahur Afanasjevi "Serafima ja Bogdan," Katrin Pautsi "Öömees" ja "Hull hobune" ning Erik Tohvri "Sõbrad ja hallikirju koerake". Katrin Pauts oli ainsa autorina esikahekümnes lausa nelja raamatuga.

Lisaks eraldati helisalvestiste ja videote laenutuste eest kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 1351 eurot. Hüvitised arvutati välja osakaalu põhjal rahvaraamatukogude möödunud aasta kogulaenutusest.

Laenutushüvitise eelarve oli 130 614 eurot ning laenutuste eest jaotati 1441 autori ja autoriõiguste omaniku vahel üle 129 000 euro. Hüvitisi maksab fond välja teisipäevast kuni reedeni.

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite kategoorias 0,1619 eurot, tõlgitud teose originaali autori kategoorias 0,2052 eurot, tõlkija kategoorias 0,0446 eurot ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,0802 eurot.