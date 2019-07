EKI keelekild. Arm

On mõneti naljakas kokkusattumus, et sõna arm kasutatakse nii erinevate asjade kohta, nagu seda on 'haavast jäänud jälg' ja 'armastus'. Seega minu arm võiks ilma kontekstita olla nii märk mu kehal kui ka mu südames tukslev tunne.

Mina kuulsin lapsena väljendit minu arm väga sageli, sest nii pöördusid teineteise poole mu vanemad. Tänapäeval tundub arm kuuluvat pigem pisut vanamoelise või siis luulelise kõrgstiili juurde – hea näide on Lydia Koidula luuletus "Mu isamaa on minu arm", mis väljendab pühendumist ja isamaaga kokkusulamise tunnet nii veenvalt, et paneb judinad üle selja jooksma.

Aga armul on veelgi tähendusi. Küllap olete kuulnud väljendeid, nagu armu paluma, armu andma või ka armu heitma. Tuttavad võivad olla ka kellegi armust elama või armuleiba sööma. Siin tähendab arm hoopis karistuse kergendamist, halastamist, aga ka soosingut. Ühiskondlikud olud on muutunud ja selles tähenduses on arm veidi vananenud. Küll aga lähevad igal aastal vanglast presidendi poole armuandmispalved ja nii mõnelegi karistuse kandjale armu ka antakse.

Armu algsed tähendused ongi 'headus, soosing ja halastus'. Sellisena see sõna Kristuse sünni eelsel ajal germaanlastelt meie esivanemate keelde ka laenati.

Sõna armastus on aga suhteliselt noor, tuletatud alles 18. sajandil piiblitõlgete täpsustamiseks, et pidada kiindumust lahus halastamisest ja tänutundest. See muidugi ei tähenda, nagu poleks meie esivanemad üksteist armastanud ega armastust väljendanud. Seda tehti lihtsalt teiste sõnadega – näiteks regilauludes pöörduti armastatu poole hoopiski hellitavalt sõnaga armuke.

Üks on aga kindel, kui meie esivanemad poleks üksteist armastanud, poleks meid olemaski.

Teksti autor: Ene Vainik

"EKI keelekillud" on ETV ja eesti keele instituudi koostööna valminud laulupeoteemaline videosari, kus keelekilde esitavad näitlejad Elisabet Reinsalu, Jan Uuspõld ja Tambet Tuisk. Tekstide autorid on eesti keele instituudi keeleteadlased.