Galerii: ETV ja EKI keelekillud avavad loodusega seotud sõnavara

Eesti keele loodussõnavara paistab silma oma rikkalikkusega ja eriti huvitavad on loodusega seotud kõnekäänud, metafoorid ja ülekantud tähendused. Kust on aga sõna "loodus" üldse tulnud ja kas selle tänapäevane tähendus on triivinud kaugele endisaegse kirikukeele omast? Kuidas on läinud nii, et meil on õhtuse vereva valgusmängu kohta olemas tegusõna "loojuma" ja ka eraldi sõna "loojang"? Kas eestlased on olnud loomult suured romantikud?

ETV toob koostöös Eesti Keele Instituudiga ekraanile kümme lühivideot, mis avavad nende ja paljude teiste küsimuste tausta. Loodusteemadele kohaselt on keelekillud salvestatud Eestimaa lummava looduse keskel, nii päikesetõusus kui ka -loojangus, keset auravat raba ja pimedat metsa.

Keelekilde esitavad näitlejad Evelin Võigemast, Rasmus Kaljujärv ja Peeter Oja. Teksti autorid on Eesti Keele Instituudi keeleteadlased Tiina Laansalu, Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Heete Sahkai, Ene Vainik, Tiina Paet, Jüri Viikberg ja Fred Puss. Režissöör René Vilbre, toimetaja Ester Urbala, operaator Janno-Hans Arro, produtsent Laura-Liisa Veiler.

EKI keelekillud on ETV eetris esmaspäevast reedeni enne "Aktuaalse kaamera" uudiseid kell 18.30 ja 21.00, lisaks hommikuti "Terevisioonis". Lühiklipid on alates 22. septembrist üleval ka veebikanalis Jupiter.