EKI keelekild. Regilaul

Regilaul on meie rahvalaulupärandi oluline märksõna. Kust on aga mõiste regilaul üldse pärit ja mida see regi-sõna tähendab?

Mina meesi mõtlemaie,

regi-sõna arvamaie,

tähendusta küsimaie.

Kas regilaulu on lauldud ainult talvel, kui reega sõidetakse? Ja kas regilaulu kõrval on olnud ka saani- ja kelgulaulud? Asi paistab kahtlane, sest regilaule võib laulda ju aasta läbi, mitte ainult lumise reeteega.

Mina jälle mõtlemaie,

tähendusta arvamaie,

kirjakohast katsumaie.

Regilaul või ka regivärss on üks iidne nähtus, pärit juba muistsest läänemeresoome kultuurikihist ja soomlased näiteks tunnevad seda runo nime all. Mõtlema paneb aga see, et kui meie regilaulutava on hästi vana, siis selle nimetus on hiline.

Regilaulu regi-sõna on pärit tõenäoliselt alamsaksa keelest, kus rege tähendab rodu ja reige ~ reie tantsulaulu. Seega hakati regilauluga tähistama algul tantsu saatelaulu, hiljem aga rahvalaulu üldse. Kuni ajapikku läks meelest, mida see regi seal sõnas üldse tähendab.

Jõhvi laulik lõpetab:

Laula, laula, suukene,

liigu, linnukeelekene,

mõlgu, marjamielekene,

ilutse, südamekene!

Teksti autor: Maire Raadik

"EKI keelekillud" on ETV ja eesti keele instituudi koostööna valminud laulupeoteemaline videosari, kus keelekilde esitavad näitlejad Elisabet Reinsalu, Jan Uuspõld ja Tambet Tuisk. Tekstide autorid on eesti keele instituudi keeleteadlased.