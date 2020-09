EKI keelekild | Loojang

"Teiste keeltes päike läheb alla, aga meil loojub," ütles Rasmus Kaljujärv ja mainis, et eesti keeles on olemas isegi erinevad sõnad "loojang" ja "loojuma". "Kas eestlased on loomult olnud suured romantikud?"

Kaljujärve sõnul on "loojuma" lühem vorm sõnast "looja minema". "On arvatud, et "looja" on sõna-sõnalt "looja" ehk siis olend, kes on maailma loonud, seega on "päikese looja minemist" tõlgendatud otseselt "looja juurde minemist"."

"Seega tundub, nagu oleksid meie esivanemad tõlgendanud õhtust valgusmängu hoopis usu kontekstis, aga päris kindel selles olla ei või, sest salapärane "looja" esineb ka kontekstis "silma looja laskma", mis esindab uinumist," tõdes ta.