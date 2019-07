Kunstikoolide liidu suvelaagris said pedagoogid proovida akti kujutamist

Eesti kunstikoolide liidu suvelaagris, mille läbivaks teemaks on tänavu inimene, said pedagoogid, kellele igapäevatöö kõrvalt ei pruugi jääda isikliku loomingu jaoks aega, ka ise praktiseerida. Maalikunstnik Laurentsiuse käe all said õpetajad näiteks harjutada akti kujutamist.

Eesti kunstikoolide liidu juhatuse liige Marika Aedviir sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et kuna viimase kaks aastat on loodust maalitud, otsustasid nad tänavu hoopis inimese kujutamise kasuks. "Seda saavad nad edasi anda ka oma koolis ja õpilasi juhendades," lisas ta.

Viimsi kunstikooli õpetaja Anne Soop-Tohver kinnitas, et tegelikult enamike kunstiõpetajate jaoks ei olegi niivõrd tähtsad need praktilised tööd, vaid see, et on võimalus üksteisega suhelda ja kogemusi jagada.

Eesti kunstikoolide liidu suvelaagris osalejaid juhendavad Valdek Alber, Laurentsius, Toomas Tõnissoo ja lisaks kaks pedagoogi Gruusiast.