Veneetsia filmifestivali avab Hirokazu Kore-eda uus film "The Truth"

76. Veneetsia filmifestivali avafilmiks on tänavu Hirokazu Kore-eda uus linateos "The Truth" ("La Vérité"). Möödunud aastal võitis Kore-eda Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa oma eelmise filmiga "Poevargad" ("Shoplifters").

Kore-eda kinnitas The Hollywood Reporterile, et filmis oma uue linateose "The Truth" 10 nädalaga möödunud aasta sügisel Pariisis. "Film räägib ühe väikese perekonna loo ning põhiliseks võttepaigaks on üks maja, ma olen üritanud panna oma tegelased elama sellesse väiksesse maailma, kus neil kõigil on omad valed, kahetsused, rõõmud ja kurbused."

Jaapani lavastaja Hirokazu Kore-eda jaoks on "The Truth" esimene film, mille ta on lavastanud väljaspool oma kodumaad. Filmis astuvad üles Catherine Deneuve, Juliette Binoche ja Ethan Hawke.

Veneetsia filmifestival toimub 28. augustist kuni 7. septembrini. Hirokazu Kore-eda "The Truth" linastub festivali avafilmina ning osaleb ka võistlusprogrammis.