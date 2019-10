Osamu Shibata elab koos naise ja kahe lapsega Tokyo äärelinnas. Et pere ära elaks, peavad nad lisaks lihttöödele toetuma ka vanaema pensionile ja läbikaalutud poevargustele. Ühel päeval võtab Osamu pere oma hoole alla ka kodutu tüdruku Juri, ning kui omamoodi kommuun teleka kaudu avastab, et Juri on teadmata kadunud ja teda otsitakse taga, käivitub ootamatu sündmuste ahel, mis uinutavalt alanud loosse äkilised pöörded toob.

Režissöör, dokumentalisti taustaga Hirokazu Kore-eda, näitab filmi perekonda kui ühiskonnas kiivakiskunud protsesside peeglit. Cannes'is pälvis "Poevargad" Kuldse Palmioksa.

"Poevargad" on ETV2 eetris 9. oktoobril kell 21.30.