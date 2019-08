Ewan McGregor naaseb Obi-Wan Kenobi rolli

Meedia on pikalt kirjutanud Ewan McGregori soovist naasta Obi-Wan Kenobi rolli, keda ta mängis esimest korda 1999. aasta filmis "Star Wars: Osa I – Nähtamatu oht". Kuid nüüd näib, et tema soov on teoks saamas, sest Disney on töösse andnud suure-eelarvelise Jedi meistri seiklustest rääkiva telesarja.

Algselt kavandas stuudio Obi-Wan Kenobi tegelasele eraldiseisvat filmi, kuid sellest kujunes välja sari – nagu juhtus ka Boba Fetti tegelasega, kes on eeloleva telesarja "The Mandalorian" keskmes, vahendab The Guardian.

Uudis Disney kavandatavast sarjast tuleb vaatamata sellele, et Han Solo eraldiseisev film tegi piletikassas kehva tulemuse, mille järel lubas meediakonglomeraat Star Warsi filmidega hoogu maha tõmmata.

Disney on nüüd fookuse pööranud oma voogedastusplatvormile Disney+, mis käivitub 12. novembril ja kus samal päeval esilinastub ka "The Mandalorian". Disney'l on samuti töös veel üks "Star Warsi" kõrvalsari, kus Diego Luna ja Alan Tudyk astuvad vastavalt Cassian Andori ja K-2S0 rollidesse Star Warsi kõrvalfilmist "Rogue One" (2016).

Obi-Wan Kenobi sarja tegevustikku ja üksikasju edasiste plaanide kohta seoses näitlejatega pole veel avalikustatud. McGregor mängis Alec Guinnessi esimeses triloogias kehastatud tegelaskuju kolmes eelfilmis: "Nähtamatu oht" (1999), "Kloonide rünnak" (2002) ja "Sithi kättemaks" (2005). Samuti tegi ta häälega kõrvalosa filmis "Star Wars: Jõud tärkab" (2015).