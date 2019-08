Arhitektuurimuuseumis vestlevad Mare Vint ja Arne Maasik

Vint ja Maasik on tuntud Eesti kunstnikud, kes arhitektuurimuuseumi näitusel esinevad esmakordselt koos. Vestlusel uuritakse kunsti ja ruumi suhet – mis on päris ja mis mitte?

Spetsiaalselt valminud seeria "Arhitektoonika" on arhitektuurifotograafina tuntud Maasiku omamoodi austusavaldus Vindi geomeetriliselt korrastatud pildimaailmadele. Seni võsa ja maju kaamerasse püüdnud fotograaf on seekord pildistatud objektid ise ehitanud – täpse käega tehtud maketid on ruumilised mudelid nn valgest arhitektuurist. Ka Mare Vint tegeleb ideaalse tasakaalu otsimisega pildiruumis. Tema motiivid on alati äärmiselt esteetilised, nii loodus, park või majad ilmnevad Vindi töödes täiuslikkuseni viimistletud arhetüüpidena – ideaalkujudena. Me oleme neid maastikke, müüre ja valgeid lõunamaa linnu kõik kusagil näinud, me tunneme need oma lihtsuses ära ning ometi jääme neist väljapoole, sest pole kindel, kas tegu on nägemusega minevikust või tulevast.

Näitusega kaasneb rohkete illustratsioonidega kataloog.

Mare Vint ja Arne Maasik osalevad vestlusringil 24. augustil kell 15. Näitus on avatud veel kuni 25. augustini.