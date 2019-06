Arhitektuurimuuseumis kohtuvad graafik Mare Vint ja arhitektuurifotograaf Arne Maasik

Esmakordselt kohtuvad ühisel näitusel graafik Mare Vint ja arhitektuurifotograaf Arne Maasik, kelle tuliuus fotoseeria on tõukunud just Mare Vindi loomingust. Näitus "Geomeetria ja metafüüsika" avati 6. juunil Eesti arhitektuurimuuseumis.

Arne Maasik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et on Mare Vindi loomingut imetlenud tudengipõlvest peale ning käesolev näitus on austuseavaldus tema pildimaailmale. "Ma mäletan tunnet, kui ma ühe tema tööde kataloogi kätte võtsin, see oli just selline tunne, mis peabki olema, kui me räägime headest piltidest."

Kuraator Triin Ojari tõi välja, et Mare Vindi kunsti võib taandada lihtsate geomeetriavormideni. "Arne Maasiku fotoseeria mängib ja tegeleb põhivormide, põhitõdede, algväärtuste ja geomeetriliste algvormidega, mis keskkonnas meid ümbritsevad ja mida tundlikult vaadates tuleb ära tunda."

Graafik Mare Vint sõnas, et Arne Maasik üllatab kõiki. "Tal on tuliuued geomeetrilised tööd, mis minu meelest on väga toredad," kinnitas ta ja lisas, et kogu Maasiku looming on perfektne.

Näitus "Geomeetria ja metafüüsika" on avatud Eesti arhitektuurimuuseumis kuni 25. augustini.