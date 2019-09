Kuressaare lossis saab näha kohalikku lauahõbedat

Kellele aga meeldib kuld ja hõbe, sel on võimalus Saaremaale sattudes minna vaatama Kuressaare lossis avatud lauahõbeda näitust. Ja mis põhiline - pea kõik näitusele välja pandud noad, kahvlid, lusikad on saarlaste endi kätetöö.

Saaremaa toidufestivali alguseks üles pandud näitusel on tegelikult mitu eesmärki. Loomlikult näeb erinevaid nuge, kahvleid, lusikaid. Küll kullatud, küll hõbedasi. Aga teine oluline fakt on see, et need kõik on valdavalt ka valmistatud Saaremaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üle poole sajandi on Saaremaal Aste juveelitehases just neidsamu söögiriistu valmistatud. Parimatel aegadel koguni ehk miljon lusikat või nuga kuus.

Rohkem kui 40 aastat nende samade lusikate-kahvlitega seotud olnud Helgi Kirs kinnitas, et kõik mis läigib, polegi alati päris kuld või hõbe.

"Aegade hämarusse minnes, ostsime me uushõbeda Venemaalt. Ja tegelikult on seal ainult 18 mikronit hõbedat peal sellel uushõbedal. Ja 0,5 mikronit kulda. Nii et kõigepealt hõbe ja siis need tooted, mis on kullatud, need on siis 0,5 mikroni kullaga kaetud," selgitas Sarmeti töötaja Kirs.

Näituse korraldajal on ka üks palve.

"Ütlen niimoodi, et ärge vitriine ümber ajage! Sest meil on oodata siis 199 külalist, kui noad, lusikad, kahvlid maha kukuvad. Nii et sellega on vastus käes, et 199 eset on siin," ütles Saaremaa muuseumi programmijuht Taniel Vares.

Kuna kogu Kuressaare lossi keldrisaal on praegu läikivat lauahõbedat täis, küsis "Aktuaalne kaamera" igaks juhuks, kas lossi aknad on ka üle kontrollitud.

"Jah, lossi aknad on üle kontrollitud ja harakad siit läikivaid esemeid ära viima ei tule," rõhutas Vares.