Kreatiivmootor avaldas uue loo "Luul"

"On see nüüd dark wave või dream pop või hoopis psühhedeelsete

retroelementidega dub? On see unes või ilmsi? On see nukker või

lootusrikas?" kirjeldab bänd ise enda värsket materjali.

Kreatiivmootor alustas tegevust 2003. aastal kaheliikmelisena, aga esimese albumi "Irratsionaalne" (2007) ilmumise ajaks oli ansambli liikmeskond hakanud kasvama ning alates 2008. aastast on Kreatiivmootori maksimumkoosseisu kuulunud 8 liiget. Selle koosseisuga on valminud ka albumid "Kaleidoskoop" (2010) ning "Algne sülg esitab" (2016).

Bändi kuuluvad Ingrid Aimla (löökpillid), Kaur Garšnek (süntesaatorid ja klahvpillid), Roomet Jakapi (vokaal), Madis Paalo (trummid), Allan Plekksepp (basskitarr ja elektrooniliste instrumentide programmeerimine) ja

Alvin Raat (elektrikitarr).

Kuula singlit "Luul":