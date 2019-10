Marju Lepajõe stipendiumid saavad Agne Pilvisto ja Marek Tamm

Agne Pilvisto saab 4000 eurot E. R. Doddsi teose "Kreeklased ja irratsionaalne" ("The Greeks and the Irrational") tõlkimiseks.

Marek Tamm saab 3000 eurot, et valmistada trükiks ette Marju Lepajõe tõlgitud ja kommenteeritud Innocentius III traktaat "Inimolu viletsusest". Nimetatud tõlge ilmub 2020. aasta lõpus Tallinna Ülikooli Kirjastuse raamatusarjas "Biblioheca mediaevalis".

Stipendiumite väljaandmist rahastab Postimees. Marju Lepajõe perekonna esindajad, Postimees ja Tartu Ülikooli Sihtasutus asutasid Marju Lepajõe mälestusfondi eesmärgiga tunnustada ning väärtustada teadus- ja tõlketegevust, mis seostub Lepajõe elutöö jätkamisega.

Usundiloolane, klassikaline filoloog, tõlkija ja Tartu ülikooli usuteaduskonna patristika ja klassikaliste keelte lektor Marju Lepajõe (28. oktoober 1962 - 4. juuli 2019) oli külalisuurija mitme välisülikooli juures ja "Kreeka-eesti Uue Testamendi õppesõnastiku" autor. Ta pälvis kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali artikliauhinna (2010), Valgetähe V klassi teenetemärgi (2015) ja Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna (2018).