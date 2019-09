Uuring: Netflixi valik on Eestis Baltikumi väikseim, kuid Põhjamaadest suurem

Kui Eestis on Netflixi valikus üle 4300 erineva filmi ja telesarja, siis Lätis küündib see number 4600'ni ning Leedus suisa 4900'ni. Soomes, Rootsis ja Norras on Netflixi kataloogides aga vaid veidi üle 3000 erineva nimetuse. Võrdluseks võib tuua USA, kus on valikus ligi 6000 erinevat sarja ja filmi ning ka Venemaa, kus valik läheneb 5000'le.

Arvestades välja Netflixi baastaseme kuutasu järgi n-ö ühe nimetuse hinna, siis jääb Eesti maailma lõikes keskpaika. Kõige odavam hind ühe ühiku kohta on Pakistanis (0.00103 dollarit ühiku kohta) ning kõige kallim Iraanis (0.003472 dollarit ühiku kohta). Eestis on ühe ühiku hind 0.001927 dollarit.

Voogedastusplatvorm Netflix jõudis Eestisse 2016. aasta algul ning pärast seda on ka sarja- ning filmivalik pidevalt kasvanud. Hetkel on Netflix kättesaadav 190 riigis. Eestis maksab Netflixi baaspakett 7.99 eurot kuus; stanardpakett, mis lisab ühe ekraani ja HD-võimekuse, 9.99 eurot kuus ning premiumpakett, kus võimalik vaadata neljalt ekraanilt ja Ultra HD kvaliteedis, 11.99 eurot.