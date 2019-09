Kultuurisaade "OP" on sel neljapäeval külas muusika-ja teatriakadeemias, kust saja aasta jooksul on ellu saadetud uhke arv muusikuid ja näitlejaid, kes on kujundanud meie kultuurielu näo. Kas koos vastvalminud kontserdisaaliga on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nüüd lõplikult valmis? Saates jutustavad lugusid kooli kirevast seltsielust ja toredatest mälestustest tuntud vilistlased, õppejõud ja praegused üliõpilased.

Saatejuhid on Margit Kilumets ja Margus Tabor. Režissöör Raivo Maripuu, produtsent Mariina Mälk.

"OP" on eetris ETVs neljapäeval kell 20.00



Laupäeval toob ETV otseülekandes vaatajateni Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. sünnipäeva tähistamise tippsündmuse, kontserdi sajandi saali avapeolt.

Oma suurest saalist on unistanud mitmed muusikute põlvkonnad. Nüüd on unistus täitunud ning uksed avab pikalt oodatud teatri- ja kontserdimaja, mille lavale mahub nii sümfooniaorkester kui ka teatritrupp. Kontserdil uues saalis kõlavad Eesti muusika parimad teosed Arvo Pärdilt, Heino Ellerilt ja Eino Tambergilt ning maailmaesiettekandele tuleb spetsiaalselt selleks puhuks kirjutatud Tõnu Kõrvitsa uudisteos "Ta kõneleb vaikselt".

EMTA sümfooniaorkestrit ja koori juhatab Arvo Volmer.

Muljeid ajalooliselt sündmuselt vahendavad Karmel Killandi ja Marko Reikop.

Ülekande režissöör Ülle Õun, juhtoperaator Raul Priks, tegevprodutsent Ruth Alaküla.

Otseülekanne ETVs algab laupäeval kell 18.45.



Otseülekandes jõuab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleksi avakontsert kuulajateni ka Klassikaraadios, kus ülekanne algab kell 18.00. Kohapeal on toimetajad Lisete Velt, Miina Pärn ja Johanna Mängel. Helirežissöör Siim Mäesalu.

Klassikaraadio eetris jätkub pühapäevahommikuti saatesari "EMTA 100", kus vilistlased meenutavad lugusid tudengipõlvest. Oma mälestusi jagavad Arne Mikk, Ene Üleoja, Ants Üleoja, Tiia-Ester Loitme, Arvo Pärt, René Eespere, Tõnu Kaljuste, Andres Mustonen ja paljud teised meie muusikakõrgkooli vilistlased. Mäletamisi ja lugusid kogub ja seob saadeteks Kersti Inno.

Saated on Klassikaraadios eetris septembri- ja oktoobrikuu pühapäeva hommikuti kell 9, kordusena kolmapäeviti kell 21.

ETV2 aga juhatas EMTA100 teemanädala sisse juba esmaspäevaõhtuses "Plekktrummi" saates, kus muusikateadlane ja õppejõud Toomas Siitan koos saatejuht Joonas Hellermaga arutlesid Eesti muusika fenomeni teemal.

Elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi rõõmustab: "Mul on tõesti väga hea meel selle kooli vilistlasena, et saame olla tunnistajateks nii suurejoonelistele sündmustele nagu maailma ühe uuema kontserdisaali avamine, seda ei juhtu ju igapäev" ja lisab: "ETV tähistab samas saalis suurejooneliselt ka tänavust rahvusvahelist muusikapäeva ning meie tuntumate sarjade saatepead on alates esmaspäevast kõik kaunistatud juubilarakadeemia üliõpilaste arranžeeritud muusikaga."