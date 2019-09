Kultuurisaade "OP" vaatas tagasi EMTA ajaloole ja tegi ringkäigu värskes saalikompleksis

Johan Randvere, kes õpib EMTAs alates 2009. aastast, kinnitas, et vahel tuleb harjutada alates varajastest hommikutundidest. "Tulen näiteks kella kaheksaks, on isegi selline väljend, et lähme kella kaheksaks harjutama, sellest saavad kõik aru, kes siin on käinud," ütles ta ja lisas, et välismaalt nähtu põhjal julgeb ta öelda, et Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tase on väga hea. "Kes selle kooli korralikult läbi teed ja heas mõttes kadalipud läbib, saab igale poole Euroopas sisse."

Kontsertmeister Jana Peäske sõnas, et inimesed, kes on EMTAs õppinud ning kellel on kooliga head mälestused, tulevad sinna hea meelega ka tagasi tööle. "Tegelikult meile ikkagi meeldib see eriala, see on vaheldusrikas ning saab oma oskusi edasi anda," tõdes ta ja kinnitas, et see hoiab värskena.

Kadri Voorand loodab väga, et EMTA uus maja pakub neid võimalusi, mida eelmine maja ei pakkunud. "Ta ei pakkunud neid nurgakesi, kus õpilased saaksid kohtuda ja tuttavaks saada, veeta vaba aega koos, see kõik toimus majast väljas," mainis ta ja kinnitas, et kui ta sattus Georg Otsa nimelisse muusikakooli, siis ta kadestas nende n-ö hängelunge trepikodades. "Meil oli kõik akadeemiline ja korrektne, polnud mingeid diivaneid, kus lösutada."

Neeme Järvi sõnul on see suur rõõm, et EMTA uus saal on lõpuks valmis. "See on suur saavutus, et pärast paarikümmend aastat kestnud mõtteid ja arendusi, on saal nüüd käes," mainis ta ja tõi välja, et järgmised arendused muusika heaks võiksid tulla palju kiiremini. "Meil on vaja oma muusikakultuuri näidata nii maailmale kui oma rahvale."