482 istekohta, 180-ruutmeetrine lava, lainemotiiv ja heledad värvid sisekujunduses ning ainulaadne akustika - nii saab iseloomustada EMTA uut saali, mida on oodatud kaua.

"Seda tunnet võiks kirjeldada kaua, aga kõige lihtsam on öelda, et see on erakordselt tugev õnnetunne," rääkis EMTA rektor Ivari Ilja "Aktuaalsele kaamerale".

"Saal on ju väga ilus, akustik Linda Madalik ja sisearhitekt Aivar Oja on löönud väga erakordse keskkonna, mis häälestab inimesi kõige ilusa vastuvõtule," lisas ta.

"Esimene mulje kindlasti oli hästi vaimustav. Hästi kihvt oli näha, et millegi alla oli nii palju aega pandud ja ilmselgelt oli panustatud akustiliselt ja ühtlasi see näeb ka väga hea välja," kirjeldas üliõpilane Jakob Peäske.

Lisaks suurele saalile on uues majas tudengeid ootamas ka 21 õppeklassi, blackbox ja multimeediakeskus.

"Tudeng ongi kõige tähtsam inimene siin majas. Tema jaoks kõik need pingutused, ehitused, need saaliplaneeringud - kõik selleks, et meie tudengid saaksid paremat õpet," ütles Ilja.

"Mul on vähemalt tekkinud selline tunne, et õnnetunne ei pulbitse mitte ainult minu südames, vaid ka nende südametes," lisas ta.

EMTA üliõpilane, avamisõhtul esinenud Katariina Maria Kits ütles pärast kontserti, et uus saal on Euroopas erakordne.

"See õhtu oli erakordne, üks kõige ilusamaid õhtuid, ma arvan, selles aastas üldse meil kõigil orkestri pool, sest selle saali akustika pole absoluutselt võrdväärne ühegi teise Euroopa saali akustikaga, milles mina olen mänginud. See on uskumatu, sest kõige suurem asi, mida ma täna õhtul tähele panin, on see, et kui rahvas on saalis ja kui ei ole, siis akustika jääb samaks," kirjeldas Kits.

Uus maja tähendab tema hinnangul uusi võimalusi. "Ma arvan, et uue maja ja saaliga on EMTA ja Eesti üliõpilaste jaoks harukordne, erakordne võimalus proovile panna kõiksugused anded, kõiksugused võimalused. Absoluutselt kõik, mida teha tahame, saame siin saalis proovile panna, sest sellesugust ei ole Euroopas minu arvates siiamaani olnud," selgitas ta.

Pühapäeval on EMTA uues majas avatud uste päev.

Hoonet ehitati poolteist aastat ja see läks maksma ligikaudu 12 miljonit eurot.