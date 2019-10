Mark Soosaar: kõik suurinvesteeringud jäävad Tallinna

Lennukate ideede poolest tuntud Mark Soosaarel tekkis Läänemere kunstisadama rajamise mõte 2012. aastal Veneetsias, vahendas "Aktuaalne kaamera". Juba järgmisel aastal toimus arhitektuurikonkurss, kuhu laekus 78 võistlustööd. Praegu on rajatise projekteerimise ja ehitamise riigihange aga tühistatud.

Soosaar sõnas, et peagi tuleb uus hange, aga riik võiks plaani oluliselt rohkem toetada. "Kõik suurinvesteeringud jäävad Tallinna," tõdes ta. Ka Pärnu linn leiab, et tegemist on suurepärase ideega. Pärnu rahanduse abilinnapea Meelis Kuke sõnul on linna eelarves 300 000 eurot projekti toetuseks.

Pärnu linn pidi andma hinnangu Uue Kunsti muuseumi koostatud finantsanalüüsile ja siis selguski, et tegemist pole just perspektiivika projektiga. Nii pole linnal võimalik tagada, et eraalgatuslik mittetulundusühing töötab viis aastat, samas tõdeb ka linn, et riik võiks heale projektile õla alla panna.