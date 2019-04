Mark Soosaare Läänemere kunstisadam liikus sammu võrra valmimisele lähemale

Läänemere kunstisadam on jõudnud juba mitu aastat tagasi Šveitsis välja antud raamatusse, kus on ära toodud veele ehitatud hooned üle maailma, vaatamata sellele, et Eestis käib alles riigihange ja pakkumusi oodatakse 29. aprilliks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigi tugiteenuste keskuses on kunstisadama projekteerimiseks ja ehitamiseks ootel ligi kaks miljonit eurot, aga selle raha saab Uue Kunsti Muuseum alles siis, kui teatud tingimused on täidetud. Tuleb garanteerida, et kunstisadam tegutseks viis aastat ja näidata, kust tuleb selleks raha. Pärnu Uue Kunsti Muuseumi pealik

Mark Soosaar kinnitas, et nad on suutnud 27 aastat Pärnus muuseumi ja festivali püsti hoida ning võlgu neil ei ole. "Juba see on üks garantii," tõdes ta, lisades, et nad otsivad projekti-, finants- ja turundusjuhti. "Samuti selliseid inimesi, kellel on rahvusvahelised kogemused sedalaadi suurte ja uhkete asjade ehitamisel."

Läänemere kunstisadama rajamiseks on nii kultuuriministeeriumi kui ka Pärnu linna eelarves 300 000 eurot. Nemad on projekti kaasrahastajad ja peavad ka kinnitama Uue kunsti muuseumi finantsanalüüsi. Rohkem otseseid kohustusi Riigi Tugiteenuste Keskus ministeeriumile ja linnale ei pane.

Tugiteenuste keskuse talituse juhataja Lauri Alver sõnas, et nemad ootavad toetuse saaja poolt analüüsi ning nende palve on, et see saaks ministeeriumi või Pärnu linna poolt üle vaadatud. "Kui toetuse saaja näeb Pärnu linnalt või kultuuriministeeriumilt toetusi iga-aastaselt või ka üksiktoetusi, siis nad on sellega kursis ja võivad kinnitada, kas see nii on, või lükata siis ümber, et nad ei näe enda eelarves selliseid summasid ette."

Läänemere kunstisadama moodustavad Pärnu jõele rajatavad kümme ujuvpaviljoni ja kaldale ehitatav üldkasutatav hoone.