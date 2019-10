Galerii ja video: Kumus avati Eva Mustoneni, Mary Reid Kelley ja Edith Karlsoni ühisnäitus

Kumu kunstimuuseumi kaasaegse kunsti galeriis avati 10. oktoobril "Sisse, sisse - uks on lahti!". Pealkiri on paljudele inimstele tuttav menusarjast "Õnne 13", kus kingsepp Johannes nõnda külalisi tuppa kutsus. Näitusel sümboliseerib see ütlemine aga usaldust tundmatuse suhtes.

Näitusel saavad kokku kunstnikud Eva Mustonen, Mary Reid Kelley ja Edith Karlson, vahendas "Aktuaalne kaamera". Nende kolme kunstniku töid läbib sel näitusel kodutemaatika. Kuraator Triin Tulgiste selgitas, et tööd räägivad väga inimlikke lugusid. "Ma arvan kõiki kolme kunstniku huvitabki just inimlikus, sest kodu ei ole kunagi lihtsalt maja, see on alati inimestega seotud koht."

Kunstnik Edith Karlsonil on näitusel väljas viimase kaheksa aasta tööde läbilõige. Tööd, mis kutsuvad avama meelt ja südant, sest sellest on tema hinnangul alati puudu. Nii on väljas tema töö pealkirjaga "Pere", kus üks perekond hoiab käes justkui teist perekonda. Klaasist kastikeses nende süles on mudel ideaalsest, traditsioonilisest perekonnast. "See on väga tugevalt seotud selle temaatikaga, mida üldse tähendab ideaalperekond ja kas kellelgi üldse on õigust sõna võtta sel teemal," selgitas Karlson.

Näitus on avatud 29. märtsini 2020.