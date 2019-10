Lähtudes samast motiivist, jätkuvad maalilised otsingud, et leida pildist maalimise läbi midagi, mida seal enne maalima asumist ei olnud.

"Mulle tundub, et ma olen jäänud ühe motiivi ja pildi juurde. See lihtsalt hoiab mind kinni ja mida maalides ning mille üle arutades ma olen võimeline tegema erinevaid rännakuid ka sellest pildist väljaspool," rääkis Saadoja "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma ei ole selles situatsioonis enne olnud. Ma olen armastanud kordusi, mulle meeldib selline seeria ja ma olen töötanud suuremate tervikutega, aga nii spetsiifiliselt ja kitsalt ühe pildi kütkes ma ei ole varem olnud," lisas ta.

Paberist linnaga töötades kasvas sellest välja näituse teine kaheosaline teos "Ümbrikus taevas".

"Mul oli see surnud linnu pilt ammu juba olemas ja ma ei tea, kust kohast see "Ümbrikus taevas" motiiv tekkis, aga ma hakkasin mõtlema, et kas surnud lind ei olegi nagu ümbrikus taevas, et kas taevast on võimalik ümbrikusse panna ja siis läbi surnud linnu või lindude suremise on see kuidagi seletatav," rääkis Saadoja.

Näitus Draakoni galeriis on avatud novembri alguseni.