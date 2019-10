Pärnus näeb läbilõiget graafik Herald Eelma loomingust

26. märtsil 1934. aastal sündinud Herald Eelma peab oma loominguliselt kõige paremaks ja huvitavamaks ajaks 1980. aastaid. Siis tuli see, mida ta saavutada tahtis, kuidagi kergemini. Samas aga tõdeb ta, et ega see nn nõukaaeg ikka mingi asi olnud.

"Kõige väärtuslikumad asjad peab ikka mõni kunstiteadlane ütlema. Aga mida ma ise pean väärtuslikuks – võib-olla ikkagi juurte ja toe otsimist. Nõukaaeg – sind puhusid kogu aeg sellised vastumeelsed tuuled, et ei leidnud nagu õiget pidepunkti," rääkis Eelma "Aktuaalsele kaamerale".

Eelma jutu järgi on tema elutee päris tihti kulgenud läbi Pärnu. Kunstiinstituudi ajal toimus ta esimene suvine joonistuspraktika Pärnus ja nii sai linn risti ja põiki läbi kolatud. Eelma loomingut iseloomustab selge ja lihtne joon. Tema graafika omapära ilmnes juba diplomitöös, illustratsioonides Tammsaare romaanile "Tõde ja õigus".

Koos Peeter Ulasega on teda peetud eesti graafika meheliku, n-ö karmi stiili esindajaks ja graafika uuendajaks möödunud sajandi 60. ja 70. aastatel. Eelma on saanud kahel korral Kristjan Raua preemia. Nõukogude Eesti perioodil sai ta teenelise kunstniku ja rahvakunstniku nimetuse, 1999. aastal sai ta presidendilt Valgetähe teenetemärgi.

Eelmaa näitus jääb avatuks 16. novembrini.