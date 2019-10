Lugemissoovitus: Eesti ulme kui omaette tsivilisatsioon

Teos koondab spetsiaalselt selle ajakirja tarbeks välja kuulutatud ulmejutuvõistluse paremikku. Kõige olulisema on ära öelnud koostajad ise oma lõpusõnades, nimelt on tõeliselt heas jutus võrdselt esindatud nii tugev maailmaloome, hea sõnakasutus kui ka loo jutustamise oskus, aga sageli on neid komponente tegelikes lugudes erineval määral – mõnel autoril on tugev üks, mõnel teine osis ja mõnel jälle midagi lonkab. Ulmekirjutajatel on väga tugev kogukond ja nad on ise enda loomingu kõige karmimad kriitikud, samuti hindavad nad tekstides sageli natuke teisi asju kui kutselised kriitikud või muu kirjandusmaailm. Näiteks nende esimene kriteerium on – jutt peab sisaldama võimalikult suures koguses ulmet!

"Ma olen vahva ideega värvika ja hoogsa ulmekirjanduse sõber. Nende 79 loo hulgas muutis valikutegemise minu jaoks raskeks see, et idee, värvikus, hoogsus, ulme ja kirjandus ilmutasid end tihtilugu igaüks erinevates lugudes ja hoopis harvem kõik üheskoos." ütleb Maniakkide Tänav žürii tööd kommenteerides.

Misasi see ulme täpsemalt on, selle üle vaieldakse siiamaani, et natuke aimu saada, tasuks sirvida ka selleaastast ajakirja Looming viiendat numbrit, mis on sedakorda ulme erinumber. Ajakiri sisaldab mitmeid ulmejutte, aga ka artikleid Eesti ulme ajaloost ja kujunemisest. Seal on näiteks Jüri Kallase artikkel "Eesti ulmest: lühidalt ja põhjalikult", aga ka Indrek Hargla, Leo Kunnase ja Peeter Helme vestlusring.

Kui Täheaja lugude valiku juurde tagasi tulla, siis siin on tõesti esindatud hästi kirju seltskond nii kirjutajaid kui kirjutamisstiile, alamžanritest rääkimata. On aurupunki, on õudussugemetega jutte, on krimielemente, on alternatiivajalugu, on nooruslikku uljast tehnodüstoopiat, aga on ka jutte, kus ulmeline osa on päris-päris väike ja tegelikult on tegemist hoopis tõepärase ja sünge sõjast rääkiva looga.

Mõnest palast natuke lähemalt.

Jaagup Mahkra "Riisirahvas" on täpipealt selline nagu esimese eestiaegsed ajalehe jutusabad. Tegemist on pigem õuduse valda kuuluva tükiga, kuhu on põimitud pseudofolkloorseid elemente. Võõrapärane, natuke põnev, natuke hirmus, kohati räige ja melodramaatiline.

Jana Raidma on kirjutanud vist oma üldse esimese või teise loo, mille nimi on "Libakass". See kass läheb täiskuuööl nelja tee risti kasside kuradiga kohtama, et saada tugevaks nagu inimene, sest naabri kass käib talle pinda ja ta tahab sellele tuule alla teha. Jämekoomiline, lugejat naerutav esitusviis.

Piret Frey "Esimene Port" on sümpaatne noorsoojutustus. Düstoopilises tulevikuajas elav neiu kaabib endale ränga tööga raha kokku, et muretseda telepordiseade ehk tavakeeli minna reisile. Ta tehakse kohe esimesel reisil rahast lagedaks ja satub umbes sellisesse kohta nagu talu kuldsel eesti ajal. Heina tegemine, lehma lüpsmine, karjamaa ja päikene.

Hoopis isevärki jutt on Manfred Kalmsteni "Lumemarjaveri" – nimetaksin seda hoopis atmosfäärijutustuseks. Ulmet praktiliselt ei ole, ainult lõpus korra vilksatab üleloomulikku. Lugu hargneb põhjamaal, maal, kus lumevaikus tapab inimeste hinges kõik elava, kus ainus võimalus tardumusest vabaneda on juua suurtes kogustes lumemarjajooki. Seal on üks 13- aastane poiss, kes on teistmoodi kui teised, kes loeb ja mõtleb liiga palju, joob liiga vähe. Mis ma ikka seletan – see lugu on puhas poeesia.

Ja et asjale punkt panna, siis tegutsevad viimases loos ka Kuu zombid!

Autorite lühitutvustusest selgub, kui huvitavatel töökohtadel on ulmejuttude kirjutajad oma igapäevaelus. Umbes nagu selleaastase Eesti Novelli kogumikus, kus autorid olid lisaks kirjutamisele veel ka kunstnikud, muusikud, näitlejad ja nii edasi. Ulmeprofiil on veidi teine: mänguasjamuuseumi teadur, mitu arvutiteadlast, tarkvaraarendaja ,mobiilipanga arendaja, majandusküberneetika õpingud.

Jumal paraku, ma suhtusin sellesse kogumikku umbusuga. Kui inimene on harjunud lugema keskmisi Eesti novelle, kus tegevus toimub enamasti maal, sopase sügise või karmi talve rüpes, ja manustatakse ohtralt alkoholi, siis võib Täheaeg olla paras väljakutse.

Natuke vähem kirjanduslik ta ju tõesti ka on. Vahel on laused naljakalt kokku pandud või pole leitud kõige kohasemat sõnavara, kuigi on näha, et püütud on mehemoodi. Samas – kui esimesest ehmatusest üle saada, läheb edasine juba hoopis hõlpsamalt ja on täitsa lõbus vahelduseks lugeda teistsugust kirjavara.