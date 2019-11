Hõbenõela pälvinud Eve Hanson: liigne maitsekus võib teinekord ka igav olla

"OP" käis külas rõivadisainer ja tänavusel Hõbenõela laureaat Eve Hansonil, kes on töötanud nii Ivo Nikkolo kui ka Iris Janvieri juures ning mõnda aega olnud juba peaaegu iseenda peremees. Ülearust glamuuri mitte armastav Hanson rääkis oma loomingu põhjamaisest joonest ja tõdes, et moes võib liigne maitsekus olla teinekord ka päris igav.

Hanson tunnistas, et üksi töötamine on magusvalus tunne, kuivõrd ta on harjunud muidu töötama meeskonnas. Samas ei tööta ta praegugi päris üksi, sest tal on abistajad ja partnerid. "Aga sellist arutelu jne praegu ei ole."

Tema sõnul ajendas teda enda brändi tegemisele tühjusetunne. "Mul ei olegi väga valida. Ma saan teha ainult seda, mida ma ise oskan ja sellega edasi minna," märkis ta, tunnistades, et mingil hetkel sattus ta tööalaselt justkui vaakumisse või auku ning tuli teha otsus iseseisvalt jätkata.

Moedisainer ja stilist Anu Lensment märkis, et Hansonil on olnud võimalus areneda väga erinevates suundades ja nüüd on ta jõudnud tasemele, et ta võib teha, mida ta ise tahab ja see kõik toimib. "See toimib klientidel ja inimestele, kes tema riided selga panevad ning see toimib tema enda jaoks ka."

Lensment tõstis Hansoni puhul esile ka asjaolu, et tal on meeskonnas graafiline disainer, mida teistel ei ole ja mis Hansoni tema hinnangul ka eriliseks teeb.

"Toomas Pääsukese graafika, mida ta oma rõivastes kasutab, on midagi täiesti erakordset. Sellega on tal jälle üks plusspunkt kirjas. Uudse graafikaga on jälle võimalus midagi uut välja tuua või täiesti uut meeleolu luua," sõnas Lensment.

Pääsuke on Hansoni elukaaslane, kellele meeldib viimase sõnul käia üksi baarides ja pubides ning joonistada. "Ta muudkui joonistab ja joonistab. See kõik läheb kuhugi sahtlisse, on märkmikes. Mul tekkis mõte, et see on selline väärtus, mis lihtsalt tuleb sealt kätte saada ja inimestele nähtavaks teha."

Hanson end ise ülearu edevaks tüübiks ei pea – talle meeldib lihtne, selge ja puhas joon ning ka brändid, kelle juures ta on töötanud, on tema hinnangul pigem olnud puhta joonega.

"Eks see jääb sulle lõpuks ka külge. Need värvid, mida ma kasutan lisaks mustale, valgele ja hallile, on ka pigem murtud või läbi mängitud. Puhas värv on natuke keeruline. Ma ei taha seda ise kanda, endale ligi lasta ja see väljendub ka minu loomingus."

Ta lisas siiski, et kui tegemist on mingi ülesandega, siis on magus mingit raskust ületada ja sellega hakkama saada. "Aga muidugi on mingid asjad, mida meeldib rohkem ja mida vähem teha." Ülearune glamuur on miski, mida ta loomupäraseks ei pea. "Võõras maailm natuke."

Hansoni sõnul on riietumisel ka liigne maitsekus teinekord igav. "Aga lihtsalt mustad, valged, hallid baasesemed ja sinna juurde midagi vallatumat, erksamat, värvilisemat, kirjut. Ühesõnaga lihtne baas, mille peale on kerge väikeste eriliste asjadega midagi ehitada." See on lollikindel lahendus, kinnitas ta.