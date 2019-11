Ilmus John Dewey raamat kunstikogemusest

John Dewey "Kunst kui kogemus" ("Art as Experience", 1934) on üks 20. sajandi esteetika võtmetekste, mis seob esteetilise kogemuse argikogemusega ning näitab nende põhimõttelist ühtekuuluvust. Inimese meeleline taju ja sellest lähtuv kogemus muutub Dewey käsitluses tähenduslikuks ja mõistetavaks eelkõige indiviidi ja ümbritseva keskkonna lakkamatu interaktsiooni kaudu.

Dewey käsitluses on tähtsal kohal esteetilise kogemuse ühiskondlik aspekt: kunstiteosed ei sünni väljaspool sotsiaalseid protsesse, vaid osalevad nendes. Teos püüab esile tuua kunsti tähtsust inimkogemuses ning samas rõhutab, et kunstiteoste kogemise aluseks on meeleline tunnetus, mis üllataval kombel osutab inimese ja teiste elusolendite maailma kogemise viiside sarnasusele.

John Dewey (1859–1952) oli 20. sajandi mõjukamaid ameerika pragmatistlikke mõtlejaid, kelle tööd on rääkinud kaasa filosoofia ja psühholoogia ning haridus- ja poliitikateooria valdkonnis. USA avaliku arvamuse autoriteetsete mõjustajate hulka kuuludes ulatus Dewey mõju ka väljapoole teadusvaldkonda.

"Veendunud demokraadina rõhutas ta iga inimese võimet ja õigust oma elu kujundada", märkis kunstiteadlane Jaak Kangilaski. "Dewey arvates oli elu rikastamise oluliseks vahendiks kunst, mis pole midagi eraldiseisvat ja elitaarset. Kunstiga võib olla sarnane eriline, ergastav ja meeldejääv looduselamus, pidusöök või spordivõistlus. Kunst pole ainult isiklik kogemus, vaid ka side inimeste vahel", lisas ta. Kangilaski sõnul on viimastel aastatel Dewey ideed uuesti aktuaalseks muutunud, sest piirid kõrg- ja populaarkultuuri vahel, kunstiliikide vahel ning elu ja kunsti vahel on tihti tähtsuse kaotanud, nagu Dewey õigeks pidas.

Raamatu tõlkis inglise keelest Anne Lange.

"Kunst kui kogemus" ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Gigantum Humeris".