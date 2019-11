Heie Treier raamatust "Kunst kui kogemus": robotid ei vaja kunsti, aga inimesed vajavad

Dewey tekst on aluseks kunstihariduse filosoofiale ja tema lähenemine kunstile on äärmiselt laiapõhjaline, vahendas "Aktuaalne kaamera". Dewey käsitluse kohaselt on kunst eelkõige kogemus, see on baasiks nii kunstiteose loojale kui ka vastuvõtjale. Kunstiteose mõju sõltubki sellest, kui hästi seda kogemust edasi antakse.

1934. aastal kirjutatud käsitlus viitab ka sellistele olulistele mõistetele nagu autoripositsioon ja protest kunsti instutsionaliseerimise vastu, mis on saanud oluliseks just tänapäeval.

Kunstiteadlase Heie Treieri sõnul on kunstil mõtet just eelkõige inimese jaoks. "Robotid ei vaja kunsti, inimesed vajavad kunsti ning teevad kunsti," sõnas ta ja lisas, et Dewey kogemusekäsitlus on ka see, et kunsti vaatamine on kogemus ja see on nagu energia väljaandmine. "See ei ole passiivne ringikäimine ja vastuvõtmine, vaid et kunstnike kogemused, mis on väljendatud nende loomingus, saavad vaatajakogemusteks."