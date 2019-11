FKA Twigsi "Magdalene" on sündmus. Album haarab oma õõvastavasse lumma juba kaanepildiga (kui kõrvale jätta juba varem ilmunud singlid ja videod), kus piltilusast artistist on saanud veider digimonstrum.

Muusikaliselt järgib FKA Twigs visuaalset kuvandit, luues äärmiselt köitva segu lihtsatest kaunitest meloodiatest ja elektroonilisest kaosest, mida mingis ulatuses püüavad organiseerida moodsa RnB klišeed, Björki utoopiline ökofuturism ja Kate Bushi sensuaalne avangardsus.

Need mõjud on meeldivalt äratuntavad, kuid mitte domineerivad, nende olemasolu ei sega, pigem moodustavad nad teatud tugistruktuuri FKA Twigsile lähenemiseks. Seejuures jääb FKA Twigsi universum siiski kättesaamatuks, Nicolas Jaari produtseeritud muusika ja FKA Twigsi vokaali vaheldusrikkus käivad kuulajast ees, albumi kuulamine oleks nagu seiklus Nevada kõrbes, kus küborgdiivaks maskeeritud kaunitar pihib ainult sulle tegelikult lihtsaid maiseid muresid. "Magdalene'i" kannab ühtlane, melanhoolne meeleolu, selles on palju varjatud valu ja seletamatut ilu. FKA Twigs suudab ilma monotoonse ja pealetükkiva rütmitaustata luua võimsaid hüpnootlisi lugusid, mille saatel võib end kas unustuseni hulluks tantsida või tõusta mingitesse nimetamatutesse mentaalsetesse kõrgustesse muud maailma eirates. Vaheldused, katkestused, murrangud märgivad üksteisele kuhjunud helide kihte, millest see uus maailm koosneb, selles on tugev iseolemise või iseteadmise positsioon, kontseptsioon, kuidas alla neelata piin või kuidas see oma kasuks pöörata.

"Magdalene" on albumina peaaegu täiuslik, või siis tuleks küsida, et milline siis veel peaks üks täiuslik album olema. Kõik lood on seotud nii sisult kui teostuselt, ometi on keeruline üht teisele eelistada või mõnda neist albumit esindava märgilise loona esile tuua. Täiusest annab tunnistust ka albumi endassetõmbav mõju, "Magdalene" kehtestab end piisavalt tõhusalt, et pärast selle kuulamist muud peale ei taha, rääkimata sellest, et kuulates igav ei hakka.

"Magdalene" tahab su aega, aga annab ka miskit vastu, ka mitmendal kuulamisel.