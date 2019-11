Miguel Llanso filmist "Jeesus juhatab sind kiirteele": seal saab näha ka Stalinit ja Batmani

Hispaania päritolu režissöör Miguel Llanso, kes on hetkel ka õppejõud Balti filmi- ja meediakoolis, on ise suur ulmefilmide ja -kirjanduse austaja, mistõttu otsustas ta enda filmis ka just nende žanritega mängida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Režissöör rõhutas, et vaatamata välisele hullusele on "Jeesus juhatab Sind kiirteele" taga siiski ka sügavam ühiskonnakriitiline mõõde. "Minu film on poliitiline satiir meie kaasajast, sest elame ajal, kus inimesed ei mõista enam väga hästi võimu kui sellist," tõdes ta ja selgitas, et võib isegi öelda, et me elame halbade koopiate maailmas. "Kui sa vaatad meie poliitikuid, siis nad on suuresti iseenda paroodiad."

Filmispetsialist Karlo Fungi arvates on just sellised filmid nagu "Jeesus juhatab Sind kiirteele" hea võimalus katsetada nende käsitluste ja teemadega, mis näiteks Hollywoodis oleksid täielik tabu. "Põhimõtteliselt on ta selline B-klassi esteetikaga fantastiline spioonitriller, kus saavad kokku ühelt poolt "Matrixi" ideed, aga seal on väga selgelt ka 1970. või isegi 1960. aastate retro-spioonifilmi ja kung fu'd," tõdes ta ja rõhutas, et kõik need stilistikad või varasalved on ühte sulatatud hästi jälgitavaks spioonilooks, kus kohati võib tunda ka dramaatilist elementi.

Filmi põhitegevus toimub küll Tallinnas, kuid samas rändab vaataja ka Etioopiasse. Režissöör ise on aastaid Etioopias elanud, seetõttu otsustas ta ka enda värske filmis sealset eluolu kujutada. "See on väga pöörane film, kus saab näha Stalinit, üht versiooni Batmanist ja ka Jeesus Kristust," ütles ta ja mainis, et tema film on segu erinevatest žanritest, kuid samal ajal on filmis väga konkreetne lugu. "Film räägib agendist, kes jääb virtuaalsesse süsteemi lõksu, mida kontrollib viirus nimega Nõukogude Liit ning ta peab pääsema süsteemist, et jõuda tagasi koju."

Filmi Eesti esilinastus toimub PÖFFil 29. novembril, kinodesse jõuab film aga 6. detsembrist.