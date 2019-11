Kaili Viidas lavastusest "Vapruse värinad": see räägib nii laste kui täiskasvanute julgusest

NUKU teatris esietendub 1. detsembril Ott Kiluski "Vapruse värinad", mis räägib loo tänase Eesti laste elust. Lavastaja Kaili Viidase sõnul on see lavastus julgusest, aga vahepeal ka hulljulgusest ja tõelisest vaprusest.

Loo keskmes on kaks venda, kes panevad pidevalt üksteise julgust proovile ja satuvad seeläbi pahandustesse, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lavastaja Kaili Viidas selgitas, et "Vapruse värinad" räägib nii laste kui täiskasvanute julgusest. "Täiskasvanud kardavad karta, aga lapsed ei karda ja nad väljendavad oma hirme," sõnas ta, lisades, et lavastuses on fookuses väga palju erinevaid hirme.

Lavastaja sõnul on see lugu päris Eesti inimestest täna, siin ja praegu. "Tegemist on sellise mängulise lavastusega, sest lapsed elavadki mängides ja seda on meil täiskasvanutena neilt õppida," rõhutas Viidas.

NUKU teatri jõululavastuse autor ja dramaturg on Ott Kilusk, lavastaja Kaili Viidas, kunstnik Illimar Vihmar ja heliloojad Henry Kõrvits ning Paul Oja.